Chińscy naukowcy odkopali potwora sprzed 147 milionów lat. Jest ogromny!

Na początku ubiegłego tygodnia pisałem o zupełnie nowym gatunku pterozaura, który według paleontologów jest najstarszym przedstawicielem tych niezwykłych zwierząt na terenie Ameryki Północnej. Teraz – za sprawą raportu opublikowanego w Scientific Reports – przychodzę do Was z garścią informacji na temat nowego gatunku gigantycznego zauropoda, odkrytego niedawno w Chinach. Mógł mierzyć nawet 28 metrów, co stawia go w szeregu z dinozaurowymi rekordzistami.

Pradawny olbrzym odkryty na budowie

Szczątki bohatera tego wpisu zostały odkryte w południowo-zachodnich Chinach, a konkretnie na terenie prowincji Syczuan. Dinozaur ten – nazwany Tongnanlong zhimingi – żył około 147 milionów lat temu, czyli w późnym okresie jury. Odkrycie to wzbogaca naszą wiedzę o różnorodności i ewolucji jednych z największych stworzeń, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi.

Okaz, na podstawie którego opisano nowy gatunek, został odnaleziony na placu budowy w dystrykcie Tongnan, w rejonie Chongqing. Skamieniałości pochodzą z formacji Suining i warstwy skalnej, składającej się głównie z purpurowoczerwonych mułowców oraz piaskowców. W przytoczonej publikacji podano, że znalezisko obejmuje trzy kręgi grzbietowe, sześć kręgów ogonowych, łopatkę, kość kruczą oraz fragmenty kości kończyny tylnej.

Zauropody były gigantycznymi, czworonożnymi roślinożercami i największymi lądowymi dinozaurami, jakie kiedykolwiek istniały. Pojawiły się w późnym triasie, osiągnęły globalny zasięg w środkowej jurze i wyginęły pod koniec kredy. Zidentyfikowano ponad 150 rodzajów, w tym ponad 20 z okresu jury w Chinach – dr Xuefang Wei z Centrum Geologicznego w Chengdu.

Nie tylko wielki, ale i wyjątkowy. Odkrycie burzy stare hipotezy

Badacze przebadali skamieniałości, a analiza anatomiczna wykazała, że Tongnanlong zhimingi posiadał szczególnie złożoną budowę kręgów grzbietowych i przednich ogonowych, co odróżnia go od innych przedstawicieli mamenchizaurów. Paleontologów najbardziej zaskoczyły rozmiary łopatki i kości kruczej, które sugerują, że osobnik ten był skrajnie gigantyczny – jego długość mogła sięgać 28 metrów, co czyni go jednym z największych znanych zauropodów tego okresu.

Źródło: Depositphotos

Region Syczuan to dla badaczy prawdziwy plac zabaw. Jest od dawna uznawany za kluczowy dla badań nad fauną dinozaurów z tego okresu, a nowe odkrycie tylko potwierdza jego znaczenie. Do tej pory uważano, że zauropody z tego obszaru tworzyły endemiczny zespół faunistyczny – to trudne sformułowanie oznacza, że były unikalne dla Azji Wschodniej. Najnowsze badania pokrewieństwa ewolucyjnego tej tezie jednak przeczą. Zarówno nowe dane z Chin, jak i odkrycia mamenchizaurów w Afryce, wskazują na globalne rozprzestrzenienie tych dinozaurów już w środkowej jurze.

Tongnanlong zhimingi wzbogaca znaną różnorodność zauropodów i dostarcza nowych danych do zrozumienia ewolucji ich budowy ciała oraz trendów różnorodności od środkowej do późnej jury, gdy ich rozmiary znacznie się zwiększyły.

Dzięki odkryciu Tongnanlong zhimingi naukowcy mogą teraz lepiej zrozumieć różnorodność i zmiany ewolucyjne tej grupy zauropodów. Nowy gatunek nie tylko rozszerza znaną różnorodność rodziny Mamenchisauridae, ale także dostarcza cennych danych o zmianach morfologicznych, jakie zachodziły w czasie, gdy dinozaury te osiągały swoje największe rozmiary.

Stock image from Depositphotos