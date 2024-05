Microsoft na swojej ostatniej konferencji nie tyle zaszokował świat (bo informacje o nowych komputerach na ARM krążyły w sieci od długiego czasu), ale zdecydowanie pokazał, że w końcu, kilka lat po Apple, chce nadgonić zaległości. Zaraz po nim swój laptop z takim samym układem pokazał chociażby Samsung, co oczywiście nie wywróci świata do góry nogami, ale może sprawić, że Windows na ARM zyska w końcu jakiś przyczółek w świecie komputerów, po ponad dekadzie bycia nieśmiesznym żartem.

Jednak w takim przypadku kluczową kwestią jest oczywiście dostępność aplikacji. W przypadku Apple kluczowe programy były dostępne już na start, a przez fakt, że Apple przestawiło wajchę w sposób bardzo zdecydowany, reszta developerów po prostu nie miała wyjścia, wiedząc, że bez portu na ARM ich oprogramowanie nie będzie konkurencyjne w ekosystemie producenta.

Z Windowsami jest inaczej. Jeżeli zapytasz przeciętnego użytkownika systemu o Microsoftu, co sądzi o najnowszym ruchu Microsoftu i przejściu na ARM, ten odpowie: "hę?". Nawet najśmielsze życzenia bowiem musza uwzględnić rzeczywistość i to, że Intel z AMD rządzą i rządzić będą jeszcze przez lata, jeżeli nie dekady, a ARM z pewnością wykroi sobie część rynku, ale będzie to proces bardzo powolny.

Jak z grami na ARM? Które tytuły działają?

To z kolei niesie za sobą pytanie - jak z dostępnością programów, a w szczególności - gier. Przeportowanie tych często jest bowiem bardziej czasochłonne niż w wypadku aplikacji, a w przypadku użycia warstwy kompatybilności strata wydajności może sprawić, że będą po prostu niegrywalne, nawet na najmocniejszych maszynach.

Czy więc gracze powinni zainteresować się nowymi maszynami na ARM? Cóż, jako, że Windows na ARM nie jest nowością, od jakiegoś czasu w sieci znajduje się już podsumowanie tego, jakie gry działają na tym systemie. Dość powiedzieć, że w tym momencie zebranych jest tam... 1500 gier. Sporo, ale jeżeli popatrzymy, że sama tylko biblioteka Steam ma ponad 75 tysięcy tytułów, liczba ta robi już mniejsze wrażenie, a nie dotykamy tu nawet innych klientów, jak ten od Ubisoftu, EA czy platform jak GoG.

Źródło: Depositphotos

Co więcej, jest to tylko lista gier które działają (works), a tylko część z nich jest grywalna (playable) bądź działa poprawnie (perfect). Do grywalnych należy Wiedźmin 3, Rocket League, czy Fifa 22 (o 23 czy EA FC 24 nie ma wzmianki). Cyberpunk 2077 działa, ale to tyle. Co ciekawe - tak samo określona jest Forza Horizon 3 (o 5 ani widu, ani słychu). O grach jak Monster Hunter: World czy Mirrors Edge nie ma co nawet marzyć.

To pokazuje, że choć Microsoft zapowiada, że na ARM za chwilę trafią m.in. programy od Adobe czy Slack, to rola systemu Windows jest trochę inna, niż MacOS. Tam ludzie dawno pogodzili się, że maszyny te po prostu nie są przeznaczone do pewnych zastosowań, podczas gdy od Windowsa oczekuje się bycia systemem od wszystkiego. Jeżeli więc ktoś kupi peceta na ARM, to oczekuje od niego, że też będzie mógł na nim pograć. Tymczasem, oprócz wydajności samego Snapdragona X1 w grach (która zaraz zapewne zostanie dokładnie przetestowana), problemem może być, ze po prostu nie będzie w co zagrać.

Ba, może okazać się, że w tym wypadku Linux okaże się lepszą platformą do gier, niż Windows.

Źródło: Depositphotos