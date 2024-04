Reklamy pojawiły się w menu Start w Windows 11

Po krótkich testach, Microsoft zdecydował się oficjalnie wprowadzić reklamy do menu Start w Windowsie 11. W najnowszej aktualizacji o numerze KB5036980 gigant z Redmond wprowadził do podręcznego menu „sugestie” związane z aplikacjami w Microsoft Store, które mogą spodobać się użytkownikom i „może być warto je pobrać”. Microsoft w uwagach do aktualizacji Windowsa 11 pisze:

W sekcji Zalecane w menu Start zostaną wyświetlone niektóre aplikacje ze sklepu Microsoft Store. Te aplikacje pochodzą od niewielkiej grupy wybranych programistów.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Microsoft stosuje takie metody. Podobne „rekomendacje”, czy reklamy — jak kto woli — pojawiały się w menu Start w Windowsie 10 i na ekranie blokady w Windowsie 11. Przypomnijmy również, że jakiś czas temu Microsoft zaczął testować umieszczenie podobnych reklam w Eksploratorze plików, ale finalnie nie wprowadził tego na stałe i stwierdził, że był to tylko eksperyment.

Źródło: Microsoft

Microsoft na szczęście zostawił pewną „furtkę”

Taka zagrywka Microsoftu jest dość zrozumiała — w końcu MS cały czas zachęca programistów do robienia aplikacji na swój system, a takie „promowanie” ich może temu pomóc i zachęcić deweloperów do rozwijania swoich produktów.

Źródło: Microsoft

Plus jednak jest taki, że Microsoft pozwala na wyłączenie tych reklam w menu Start w Windowsie 11. Da się to zrobić w Ustawieniach — i to duży plus, chociaż wymaga to dodatkowego grzebania w ustawieniach; a raczej sięgając po topowy, płatny system, nie spodziewamy się takich cyrków i nie chcemy dodatkowo się trudzić, żeby nie widzieć rekomendacji w menu, które odwiedzamy co chwilę. Cóż, oby to wszystko nie szło dalej właśnie w taką stronę.

Źródło: Microsoft