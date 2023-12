Chcesz najszybszy system do gier? Wybierz Linuxa

W świadomości utarło się przeświadczenie, że jeżeli gry wideo, to w kwestii systemów operacyjnych wybór jest tylko jeden - Windows. I nie ma się co dziwić, ponieważ przez lata tylko i wyłącznie Windows oferował "jakąkolwiek" bibliotekę gier. System od Apple notorycznie przypominał, że nie ma na niego żadnych tytułów, a Linux, cóż... przy nim nawet MacOS miał się czym pochwalić.

Oczywiście - czasy się zmieniają i dziś zarówno Apple, jak i Linuxiarze mogą pochwalić się całkiem dużymi tytułami albo portowanymi na ich dystrybucje, albo też - dostępnymi poprzez warstwę kompatybilności. I tu oczywiście pojawia się kolejne przeświadczenie o tym, że taki tytuł, poprzez brak kompatybilności i konieczność użycia emulatora nie osiągnie takiej wydajności, jak na sprzęcie, na który został oryginalnie napisany.

Cóż, ostatnie badanie rzuca nieco światła na ten temat i może sprawić, że niektórzy przemyślą swoje wybory w kwestii oprogramowania.

Linux wydajniejszy niż Windows w grach? Mnie to nie dziwi

Niemiecki portal ComputerBase postanowił porównać w jaki sposób zachowują się te same gry na tym samym sprzęcie, ale z różnymi systemami operacyjnymi. Do testu użyto 3 popularnych dystrybucji Linuxa - Nobary, Pop!_OS i Arch Linux, a gry uruchamiano na nich poprzez warstwę kompatybilności Proton. Komputer był wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 5800X i kartę Radeon RX 6700 XT. Wyniki, jakie uzyskano, były dla niektórych zaskakujące, a dla innych - oczekiwane. Okazało się bowiem, że w 4 z 5 przetestowanych tytułów to systemy otwartoźródłowe wygrywały pod kątem osiąganych wyników.

Modern gaming accessories on dark background

W przypadku Cyberpunka 2077 zwyciężyła Nobara (średnio 89,6 FPS) przed Arch Linux (88 FPS), Windowsem 11 (82,3) i Pop!_OS (72,7). W Forspoken znów najlepsza była Nobara (88,1) ex equo z Pop!_OS, a minimalnie niżej znalazł się Arch (87,9). Windows osiągnął tu znacznie mniej FPS'ów (82,8). Starfield to znów dominacja Linuxa - Arch i Nobara sykały tu pierwsze miejsce (52,7), a na trzecim znalazł się Pop!_OS (52,5). Windows 11 znów był ostatni (49,1 FPS). Nobara wygrała także w The Talos Principle II (71,5), drugi był Pop!_OS (69,3), potem Arch (69) i Windows (65,1). Małym zaskoczeniem może tu być Ratchet & Clank: Rift Apart, gdzie Windows 11 wygrał (110,6), ale Nobara była tuż za nim (109), a Arch Linux i Pop!_OS znalazły się zaraz za nią (108,7).

Dlaczego nie dziwią mnie takie wyniki? Cóż, po pierwsze dlatego, że sam miałem okazje przekonać się o tym, że Linux zajmuje mniej zasobów systemowych, które naturalnie mogą być wykorzystane w trakcie grania. Swoje doświadczenia opisałem w tym tekście: Jak bardzo idiotoodporny jest Linux? Cz. 3: Linux wydajniejszy niż Windows?. Kolejną kwestią jest fakt, że przecież na rynku mamy już SteamDecka, który sam z siebie działa na SteamOS, który jest zmodyfikowaną wersją Archa. Jeżeli więc gry dobrze działają tam, nie ma wątpliwości, że będą dobrze działać także na pełnoprawnym sprzęcie. Oczywiście - kilka przetestowanych gier nie oznacza, że wszystkie tytuły działają świetnie na Linuxie, ale na pewno widać, że w tym temacie nastąpił olbrzymi progres i kto wie, może okazać się, że już niedługo Windows wcale nie będzie tak oczywistym wyborem.

Źródło

Źródło: Depositphotos