Microsoft aktualizuje Windows 11 i wprowadza do systemu funkcję, o którą od dawna zabiegali użytkownicy. Dzięki niej archiwizacja plików będzie jeszcze bardziej wygodniejsza. A to dopiero część wprowadzanych zmian.

Podczas zeszłorocznej konferencji Microsoft Build 2023 na której firma zaprezentowała nowości dla systemu Windows, jedna przykuła uwagę wszystkich, którzy pracują z archiwami. Windows 11 doczeka się natywnego wsparcia dla plików RAR, które do tej pory wymagały zewnętrznych aplikacji (także tej oficjalnej, za którą trzeba zapłacić). W czerwcu 2023 r. Krzysiek wspominał, że to jedna z największych aktualizacji dla systemu Windows 11 od dawna, ponieważ do tej pory mieliśmy raczej do czynienia z mniejszymi poprawkami (no, może poza dodaniem mechanizmu zakładek do Eksplorera). Jednak Microsoft nie śpi i stale rozwija swój system wprowadzając funkcje i rozwiązania, z których warto korzystać na co dzień.

Windows 11 Insider Preview Build 22635.3640 już w wersji beta. Co oferuje?

Testerzy nowych wersji systemu Windows 11 już mogą pobierać i sprawdzać najnowszą wersję rozwojową z numerkiem 22635.3640 (KB5037867). Rozszerza ona możliwości obsługi archiwów o kolejne pliki, w tym natywne wsparcie dla TAR oraz 7-zip, o którym Microsoft już wspominał w zeszłym roku.

Dodaliśmy obsługę tworzenia archiwów 7-zip i TAR oprócz ZIP za pośrednictwem menu kontekstowego w Eksploratorze plików. Dodaliśmy również nowy kreator kompresji, który pozwala wybrać jeszcze więcej formatów i określić jeszcze więcej szczegółów. Możesz kompresować pojedyncze pliki za pomocą gzip/bzip2 (i nie tylko) lub dodawać wiele plików do archiwów w różnych formatach tar z różnymi rodzajami kompresji. Możesz także zmienić poziom kompresji i typy danych przechowywanych w każdym archiwum.

– czytamy w oficjalnym komunikacie podsumowującym zmiany w nowej wersji Windows 11. Oprócz wsparcia dla nowych plików 7-ZIP i TAR, aktualizacja wprowadza również nowe emoji z z katalogu Emoji 15.1, rozwiązuje napotkane wcześniej błędy i poprawia stabilność działania systemu. Pełną listę zmian w aktualizacji Windows 11 Insider Preview Build 22635.3640 znajdziecie na stronach Microsoftu. Nie jest tego dużo, ale warto sprawdzić.

Windows 11 z nową aktualizacją beta. Co nowego?

Samo wprowadzenie wsparcia dla 7-zip to dopiero początek zmian, jakie Microsoft szykuje w Windows 11. Kolejną nowością – jednak na ten moment domyślnie zablokowaną – jest odświeżony widok eksploratora plików. A konkretnie ekranu domowego, który debiutuje w ramach aktualizacji beta dla Windows 11. Chodzi tu przede wszystkim o nowe sekcje pozwalające na szybkie przejście do wybranych plików, w tym zupełnie nową kategorię – pliki udostępnione. Jak widać na poniższym wideo, które zostało udostępnione na platformie X (dawniej Twitter) przez znanego w społeczności deweloperów i pro-userów Windows 11, Eksplorator Windows łatwiej pozwoli dotrzeć do ostatnich plików, tych ulubionych oraz tych, które ostatnio zostały nam udostępnione.

PhantomOcean3 lubi grzebać w wersjach rozwojowych systemu i pokazywać to, nad czym pracuje ekipa z Redmond. To właśnie od odpowiada za szereg wcześniejszych informacji na temat nowości – jak np. sprawdzanie pisowni w aplikacji Notatnik. By skorzystać z nowych rozwiązań już teraz, należy skorzystać z narzędzia ViveTool i komendy vivetool /enable /id:45130483 .

Kiedy można spodziewać się stabilnej wersji nowej aktualizacji Windows 11? Trudno powiedzieć. Jeśli jednak chcecie skorzystać z nowych funkcji, także tych ukrytych, możecie zainstalować aktualizację beta Windows 11 Insider Preview Build 22635.3640 (KB5037867) i testować nowe rozwiązania. Warto jednak zwrócić uwagę, że korzystanie z systemu w wersji beta może wiązać się z niespodziewanymi problemami. Firma przestrzega, że nie wszystkie funkcje mogą działać, więc aktualizujcie na własną odpowiedzialność.