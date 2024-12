10 lat z Pendolino - tyle kilometrów już nakręciliście

Składy Pendolino wyjechały na polskie tory w połowie grudnia 2014 roku, a więc niemal dokładnie 10 lat temu. Co ciekawe, dopiero 5 lat temu zakończyła się kilkuletnia batalia przewoźnika z producentem Alstom na zapewnienie bezprzewodowego dostępu do sieci w tych pociągach: Wi-Fi już każdym pociągu Pendolino.

Niemniej, ta niedogodność nie wpłynęła chyba na popularność tych pociągów - przez ostatnie 10 lat, skorzystało z nich 39 mln pasażerów, a więc statystycznie każdy rodak.

Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity:

Dziesięć lat składów kat. Express Intercity Premium w Polsce to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment do refleksji nad przyszłością. Efekt Pendolino pokazał, że nowoczesna kolej w Polsce jest nie tylko marzeniem, ale rzeczywistością. To początek długiej i fascynującej podróży w kierunku dalszego rozwoju i innowacji.