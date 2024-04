ChatGPT w słuchawkach. Ruszyła przedsprzedaż nowych modeli od Nothing

Nothing chce przyspieszyć integrację technologii konsumenckiej ze sztuczną inteligencją. Nowe modele słuchawek będą korzystać z ChatGPT.

Pierwszą falę podboju AI mamy już za sobą. Chatboty i inne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zadomowiły się już na komputerach i smartfonach, a teraz przyszła kolej na akcesoria elektroniki użytkowej. Wczoraj pisałem o pomyśle Logitech na integrację myszki z ChatemGPT, a dziś dowiadujemy się, że na podobny pomysł wpadło Nothing – tym razem jednak technologia od OpenAI trafi do słuchawek firmy, która zasłynęła z półprzezroczystego smartfona.

Nothing Ear oraz Ear (a) – słuchawki wspierane mocą AI

Niedawno – bo w ubiegłym miesiącu – informowaliśmy o Nothing (2a), czyli budżetowym i naprawdę udanym smartfonie od Nothing który będzie rywalizował o podium w średnio-niskiej półce cenowej. Teraz firma dzieli się kolejnymi nowościami, a mianowicie integracją słuchawek Nothing Ear oraz Ear (a) z ChatemGPT.

Użytkownicy słuchawek będą mogli za pomocą gestu wybudzić chatbota i głosowo zlecić mu wykonanie konkretnego zadania. Wdrażanie tej integracji rozpoczyna się już dziś, a do poprawnego działania wymagany jest najnowszy system operacyjny Nothing OS.

Kierując się naszą misją, polegającą na przyspieszeniu przejścia produktów technologii konsumenckiej na sztuczną inteligencję, zintegrowaliśmy słuchawki douszne Nothing i system operacyjny Nothing z ChatGPT, aby zapewnić użytkownikom natychmiastowy dostęp do wiedzy bezpośrednio z urządzeń, których najczęściej używają, czyli słuchawek dousznych i smartfonów.

Przedsprzedaż nowych słuchawek od Nothing właśnie ruszyła – drożysz model Nothing Ear (wyceniony na 679 zł) może pochwalić się 11-milimetrowymi przetwornikami dynamicznymi z ceramiczną membraną, bezprzewodowym ładowaniem, IP54, Bluetooth 5.3, aktywną redukcją szumów i możliwością słuchania muzyki (bez ANC) do 8,5 godziny.

Tańsze Nothing Ear (a) z przetwornikami z membraną PMI + TPU i delikatnie gorszą specyfikacją (brak wsparcia kodeku LDHC 5.0), ale za to z dłuższym czasem odtwarzania muzyki bez ANC – do 9,5 godziny – kupimy za 479 zł. Przedsprzedaż i pełna specyfikacja dostępne są na oficjalnej stronie Nothing.