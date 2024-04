ChatGPT wybudzany z poziomu myszy? To świetny pomysł, który przyspieszy wykonywanie codziennych obowiązków.

Sztuczna inteligencja wystarczająco mocno odmieniła codzienną pracę na komputerach czy smartfonach – czas przenieść jej siłę na urządzenia peryferyjne. Logitech udoskonalił swoje oprogramowanie od personalizacji przycisków na myszach i klawiaturach, dodając do nich opcję zaprogramowania specjalnego klawisza AI.

Urządzenia od Logitech staną się jeszcze lepsze dzięki sztucznej inteligencji

Produkty Logitech – zwłaszcza myszki serii MX Master i klawiatury MX Keyboard – to ulubione narzędzia specjalistów branży kreatywnej. Są cenione nie tylko za wysoką jakość i ergonomiczną konstrukcję, ale też za personalizowane przyciski, przyspieszające wykonywanie codziennych zadań. Sam posiadam mysz MX Anywhere 3S i z doświadczenia wiem, że postprodukcja audio, edycja zdjęć czy nawet zwykła praca z tekstem jest o wiele przyjemniejsza po zmodyfikowaniu działania przycisków według własnych preferencji.

Źródło: Logitech

Teraz firma idzie o krok dalej integrując własne oprogramowanie Options+ z technologią od Open AI. Nowe narzędzie Logi AI zawiera specjalny Prompt Builder, który pozwala przypisać predefiniowane funkcje AI do konkretnych przycisków. Dzięki temu po zaznaczeniu fragmentu tekstu i tąpnięciu dedykowanego klawisza możemy przykładowo błyskawicznie streścić go, lub utworzyć na jego podstawie wiadomość mailową.

Wybrane przyciski w kompatybilnych urządzeniach można też skonfigurować w taki sposób, by wybudzały okienko z ChatGPT, zamiast logowania się do chatbota w przeglądarce. Póki co dostępny jest tylko chatbot od OpenAI, ale Logitech przekazało, że trwają pracę nad integracją oprogramowania z chatbotami innych firm.

Co ciekawe producent planuje też wypuszczenie na rynek specjalnej wersji myszki M750, fabrycznie wyposażonej w przycisk AI, który od razu po wyjęciu urządzenia z opakowania daje szybki dostęp do funkcjonalności sztucznej inteligencji. Sprzęt będzie jednak dostępny tylko na terenie USA i Wielkiej Brytanii.

Stock image from Depositphotos