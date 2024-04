ChatGPT na wyciągnięcie ręki. Dostęp do narzędzi AI nie był łatwiejszy

ChatGPT dostępny dla wszystkich bez zakładania konta

Jeśli do tej pory nie chcieliście korzystać z ChatGPT ze względu na konieczność zakładania konta, to OpenAI właśnie rozwiązało Wasz problem. Od dziś z najpopularniejszego chatbota i narzędzia, które — nie bójmy się tego przyznać — zdecydowanie zrewolucjonizowało Internet w ostatnich miesiącach, można korzystać bez zakładania żadnego konta. To oznacza, że ChatGPT jest teraz dostępny dosłownie dla każdego; jeśli więc potrzebujecie pomocy sztucznej inteligencji w nagłej sytuacji, nie będzie z tym żadnego problemu.

Źródło: Depositphotos

Taka pomoc wielokrotnie może się to naprawdę przydać, bowiem ChatGPT w końcu w kilka sekund potrafi stworzyć opowiadanie, napisać list, opracować post do publikacji w social mediach lub przetłumaczyć tekst — chociaż zakładam, że wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Warto jeszcze zaznaczyć, że OpenAI twierdzi, że może wykorzystywać nasze rozmowy z chatbotem do ulepszenia swoich modeli językowych; można jednak wyłączyć tę opcję w ustawieniach, niezależnie od tego, czy mamy konto, czy też nie.

Jakie są minusy korzystania z ChatGPT bez konta?

Chociaż ChatGPT bez konta działa normalnie, to jest kilka rzeczy, z których będziemy musieli zrezygnować. Tyczy się to na przykład zapisywania i przeglądania historii naszych czatów z GPT, udostępniania czatów ani korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak rozmowy głosowe (które, co ciekawe, działają w języku polskim) i inne niestandardowe dodatki. To wszystko już wymaga konta, co jest logiczne — do podstawowych potrzeb jednak nie musimy trudzić się z jego zakładaniem.

Cóż, na tym etapie ChatGPT chyba naprawdę niczego nie brakuje — a OpenAI musi skupić się wyłącznie na nowych modelach językowych, które będą jeszcze bardziej zaawansowane.

Źródło: OpenAI

Grafika wyróżniająca: Depositphotos