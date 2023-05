To prosty sposób na tańsze gry, pod warunkiem że lubisz kawę z puszki.

Żabka znów puszcza oko do graczy. Po Wiedźminie za Żappsy i własnej grze z płazem w roli głównej przyszła pora na kolejną promocję z sektora gamingowego. Wystarczy, że kupisz 3 wybrane napoje do 23 maja, żeby zyskać kod zniżkowy na Steam, który możesz wykorzystać na zakup gier lub dodatków.

Tańsze gry za zakupy w Żabce

Ulubiony sklepik Polaków nawiązał współpracę z markę Nescafe i wraz z producentem kawowych napojów zorganizował promocję przygotowaną specjalnie dla graczy. Co trzeba zrobić? Wystarczy kupić trzy napoje Nescafe Barista Style (smaki objęte promocją to latte i latte carmel) i oczywiście potwierdzić zakup zeskanowaniem kodu z aplikacji żabki.

Następnie z jej poziomu klienci będą mogli odebrać kod na Steam (realizacja pod tym adresem) w wysokości 25 zł, do wykorzystania na skiny, dodatki, lub gry. Na każdy dzień trwania promocji przeznaczono 250 kodów, ale jeden użytkownik może skorzystać z promo tylko raz. W regulaminie promocji możemy przeczytać, że „karta wyzwania-questu” otwiera się w aplikacji Żabki każdego dnia o godzinie 6 i zamyka wraz z zakończeniem dnia.

Promocja ograniczona jest do 1750 kodów i potrwa do 23.05 lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje i regulamin promocji znajdziecie w apce Żabki.