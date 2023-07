Urtopia to firma, która przebiła się do szerszego grona odbiorców po premierze doładowanego technologią roweru elektrycznego, zaprezentowanego w 2021 roku. Wykonaną z włókna węglowego konstrukcję wyposażono między innymi w czujnik ostrzegający przed nadjeżdżającymi pojazdami, wyświetlacz ukazujący stan baterii, dwa mikrofony odpowiadające za sterowanie głosowe, a nawet skaner odcisku kciuka. Dziś e-rower Urtopi staje się jeszcze bardziej futurystyczny, dzięki integracji z ChatemGPT.

Dajcie więcej elektroniki, rower wytrzyma

ChatGPT w kilka miesięcy stał się tak szalenie popularny, że wrzucono go nawet do roweru elektrycznego. Na targach rowerowych Eurobike 2023 firma odpowiedzialna za wspomniany model Carbon 1 zapowiedziała ulepszoną wersje roweru, który podbił serca użytkowników Indiegogo.

Źródło: Urtopia

Zapytacie pewnie, co ChatGPT może wnieść do jazdy rowerem? Już tłumaczę. Funkcje głosowe w poprzedniej wersji były dość ograniczone i umożliwiały zmianę poziomu wspomagania czy uruchomienie sygnalizacji skrętu. Twórcy stwierdzili więc, że dodanie chatbota od Open AI stanowczo zwiększy funkcjonalność serwowania głosowego i cóż, wnosząc po prezentacji można uznać, że faktycznie mieli racje.

ChatGPT pozwoli porozmawiać z rowerem

Nowe modele rowerów elektrycznych od Urtopi – Carbon One i Chord – są wyposażone w GPS i łączność mobilną, co w połączeniu z ChatemGPT pozwala to na zlecenie sztucznej inteligencji wyznaczenia trasy, zasugerowania ciekawych miejsc w okolicy lub sprawdzenia warunków pogodowych. AI aktywuje się dedykowanym przyciskiem na kierownicy, więc nie ma obaw o nieustanny podsłuch.

„Jako pierwszy ebike z funkcją rozpoznawania głosu, Urtopia może wchodzić w interakcję z ChatGPT za pośrednictwem zaawansowanej technologii rozpoznawania głosu, tworząc prawdziwie inteligentne i responsywne wrażenia z jazdy na rowerze. Ta innowacyjna integracja pozwala Utopii być rowerem z umysłem, dzięki czemu wyróżnia się na tle reszty” – fragment komunikatu prasowego

Dzięki wbudowanym głośnikom rowerzysta może poprosić bota o odtworzenie ulubionej muzyki lub opowiedzenie ciekawych historii o zabytkach znajdujących się na trasie. Wszystkie te funkcjonalności zwiększają nie tylko wygodę, ale w założeniu także bezpieczeństwo użytkownika, bo rowerzysta dzięki sterowaniu głosowemu może skupić się na trasie i ograniczyć sięganie po telefon.

Źródło: Urtopia

Niestety ciężko stwierdzić kiedy GPT finalnie trafi do rowerów Urtopi. Firma zaprezentowała bowiem jedynie model testowy, stanowiący demonstrację idei AIoT (Artificial Intelligence of Things). Podczas pokazu korzystano ze specjalnego konta korporacyjnego Open AI, którego nie można udostępniać postronnym użytkownikom. Biorąc jednak pod uwagę błyskawiczne rozprzestrzenianie się GPT po różnych urządzeniach, możemy domyślać się, że projekt zostanie wdrożony w niedalekiej przyszłości. Skoro Mercedes umożliwili pogawędki z autem przy pomocy GPT, to dlaczego rowerzyści mieliby być gorsi?

