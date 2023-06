ChatGPT stale się rozwija - i to nie tylko na komputerze. Teraz dzięki integracji z Bingiem, może on poszczycić się nowymi sztuczkami także w wydaniu mobilnym!

OpenAI nie próżnuje. Kilka tygodni temu oficjalnie aplikacja ChatGPT trafiła na iOS. Podobnie jak na wszystkich innych platformach — tam również okazała się ona ogromnym sukcesem. Od dnia jej premiery minęło już kilka tygodni, a twórcy aplikacji nie próżnowali. Aplikacja doczekała się całego szeregu nowych funkcji, które pozwalają jeszcze efektywniej korzystać z tego wszechpotężnego narzędzia. Ale jeżeli myśleliście że na tym koniec, to... można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. W ostatniej aktualizacji ChatGPT na iOS i Androida doczekał się nowości, która zmienia zasady gry: integracji z wyszukiwarką Microsoft Bing. Dlaczego to tak istotne?

ChatGPT na smartfonach zintegrowany z Microsoft Bing. Potężne narzędzie staje się jeszcze potężniejszym - wszystko dzięki dostępowi do nowych informacji

Najnowsza aktualizacja aplikacji ChatGPT Plus wprowadza nową funkcję o nazwie "Przeglądanie", która wykorzystuje połączenie GPT-4 z wyszukiwarką giganta z Redmond. Po aktywacji funkcji, narzędzie dostarcza "kompleksowe odpowiedzi i wgląd dotyczący wydarzeń i informacji, które wykraczają poza oryginalne dane treningowe modelu".

W praktyce oznacza to, że ChatGPT korzysta z wyszukiwarki Bing, aby dostarczać jeszcze bardziej precyzyjnych odpowiedzi, które opierają się na najświeższych danych. Takich, do których dostęp ma wyszukiwarka Bing. Bo choć narzędzie regularnie o tym przypomina, wielu jego użytkowników zapomina, że wiedza ChatGPT nie wykracza poza informacje które trafiły do sieci później niż we wrześniu 2021 roku. A biorąc pod uwagę tempo w jakim zmienia się dzisiejszy świat, dla wielu dyscyplin są one już najzwyczajniej w świecie przestarzałe. Do tego dochodzi jeszcze cała pula zapytań związana z wydarzeniami czy przedmiotami, które powstały później niż we wrześniu 2021 roku. "Podstawowe" narzędzie jest wówczas bezsilne. Ale integracja z Bingiem pozwala rozwiązać ten problem.

Źródło: Depositphotos

Nie tylko iOS. To rozwiązanie dostępne jest też na innych platformach!

Podobna integracja jest już dostępna od jakiegoś czasu w wersji ChatGPT dostępnej w przeglądarce. Wśród użytkowników którzy nie śledzą tematu regularnie pojawia się jednak pytanie: dlaczego Bing, a nie Google? Cóż — powody są co najmniej dwa. Pierwszy z nich to pompowanie miliardów dolarów w projekty OpenAI ze strony Microsoftu. Wsparcie, które trwa od jakiegoś czasu — stąd dostęp do ich know-how i narzędzi na poziomie, o którym konkurencja może tylko pomarzyć. Nie bez powodu sztuczna inteligencja od OpenAI jest także wbudowana w przeglądarkę Microsoft Edge. Drugim jest tworzenie przez Google ich autorskiej odpowiedzi na ChatGPT, czyli czatbota Bard.

Czatboty rosną w siłę, ale na ten moment ChatGPT nie ma sobie równych

Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję stale rosną w siłę. Ich twórcy z każdą aktualizacją sprawiają, że oferowane przez nie odpowiedzi są jeszcze skuteczniejsze i bardziej efektywne. Nie bez powodu też część opcji w ChatGPT jest już płatna. Narzędzie rozkochało w sobie świat, a teraz przyszedł czas na jego monetyzację. By skorzystać z integracji z Bingiem na smartfonach niezbędna jest aktywacja modelu GPT-4. Ten znajdziecie w sekcji "Nowe opcje"! I jak już pewnie wiecie, dostęp do niego wymaga płatnego ChatGPT Plus.