Żabka w ubiegłym roku wprowadziła kawonament, czyli usługę subskrypcyjną, w ramach której użytkownicy za 49,99 zł miesięcznie mogą odbierać raz dziennie ulubioną kawę lub gorącą czekoladę. Sieć nie dzieli się dokładnymi statystykami, ale z usługi korzysta ponoć całkiem spora grupa klientów, co rozbudziło apetyt Żabki na kolejne abonamenty – tym razem obiadowe.

Bo kawa to za mało – czas na subskrypcję obiadową

Stołowanie się w Żabce nie jest może najpopularniejszym pomysłem na obiad, ale dzięki obecności sklepików na każdym rogu większości z Was zapewne nie raz zdarzyło się wpaść tam na szybkiego hot-doga. Jeśli z usług gastronomicznych korzystacie raczej częściej niż rzadziej, to może zainteresować Was nowy pomysł Żabki na rozwijanie abonamentowego biznesu. Adam Manikowski – dyrektor zarządzający Żabki – zdradził w wypowiedzi dla portalu wiadomościhandlowe.pl, że firma pracuje nad subskrypcją gastronomiczną, oferującą klientom dania na śniadanie, obiad i kolację.

Źródło: Depositphotos

Nie znamy jeszcze szczegółów oferty, ale można przypuszczać, że dania będą pochodzić z menu Żabka Caffe i firm partnerskich – np. sałatki z Dobrej Karmy. Powstrzymajmy się więc jeszcze przed nazywaniem nowej propozycji „abonamentem hot-dogowym”, ale mocno zdziwię się, jeśli ten flagowy produkt nie trafi do obiadowej subskrypcji.

Abonament obiadowy – podobnie jak kawonament – będzie kierowany do stałych bywalców Żabki, bo eksperyment z napojami pokazał, że na rynku jest zapotrzebowanie na takie rozwiązania. Sieć sklepów utrzyma tym samym rolę innowatora, bo żaden z dużych konkurentów Żabki nie udostępnił klientom takiej usługi.

Stock image from Depositphotos