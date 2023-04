Choć Chat GPT funkcjonuje na rynku dopiero od kilku miesięcy, to nikogo specjalnie nie dziwi już pisanie za jego pomocą opowiadań, prac naukowych czy tekstów reklamowych. Narzędzie AI pomaga w wielu dziedzinach kreatywnych, a dziś dołącza do nich branża modowa, za sprawą integracji GPT ze sklepem internetowym Zalando. Nie wiesz, w co się ubrać? Sztuczna inteligencja dobierze kreację do okoliczności.

GPT Twoim personalnym stylistą

Wyobraźmy sobie, że za tydzień lecisz na konferencję biznesową do Londynu i nie masz pojęcia, w co się ubrać. Co robisz? Uruchamiasz asystenta modowego na Zalando, a ten w oparciu o prognozę pogody i okoliczności eventu dobiera dla Ciebie idealną kreację w formie tekstowej rekomendacji. Właśnie tak działać ma współpraca GPT z Zalando, którą klienci już niebawem będą mogli przetestować samodzielnie.

Źródło: Zalando

Zalando poinformowało w komunikacie prasowym o wprowadzeniu intrygującego asystenta modowego, opartego o Chat GPT. Będzie on działać dokładnie tak jak narzędzie od Open AI – na zadane pytanie wygeneruje kompleksową odpowiedź w formie komunikatu tekstowego, z tą różnicą, że nie pogadamy z nim na tematy światopoglądowe, a na zagadnienia stricte związane z modą i ubiorem.

„Angażujemy się w zrozumienie potrzeb i preferencji klientów i z niecierpliwością czekamy na odkrycie potencjału, jaki ChatGPT może wnieść do ich zakupów. Podczas testowania i wprowadzania nowych rozwiązań, będziemy zwracać uwagę na to, w jaki sposób klienci chcą wchodzić w interakcje z naszym asystentem mody, aby zapewnić im najlepsze możliwe doświadczenie.” – Tian Su, wiceprezes ds. personalizacji i rekomendacji w Zalando

Już niebawem asystent w wersji beta zostanie udostępniony klientom zNiemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Nie wiadomo na razie, kiedy rozwiązanie trafi do Polski, ale jeśli tak się stanie, to z pewnością je dla Was przetestujemy.

Stock image from Depositphotos