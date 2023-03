Dziś będzie nietypowe zestawienie ofert naszych telekomów - zwykle ja je dla Was przygotowuje na Antyweb, tym razem zrobi to za mnie Chat GPT, a to przy okazji pojawienia się w Microsoft Edge - Bing AI, które to oparte jest o model GPT.

Nie no żartuje - razem go zrobimy, bo aktualnie sztuczna inteligencja ma z tym daleko idący problem, przynajmmniej w naszym kraju. No ale, że wyszło ciekawie, momentami śmiesznie - postanowiłem się z Wami tym podzielić.



Zadanie jakie dałem do wykonania na Chat GPT polegało na przygotowaniu artykułu na temat najlepszych ofert na abonament komórkowy w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Jak widać, dla ułatwienia wskazałem od razu operatorów, a co z tego wyszło? Zobaczmy.

Zaczyna się dobrze, obiecująco i zachęcająco, a więc wstęp wyglądałby tak:

Wstęp: W tym artykule przedstawimy najlepsze oferty na abonament komórkowy w czterech największych sieciach w Polsce: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Porównamy ceny, ilość danych i minut oraz dodatkowe korzyści związane z wybraniem danej oferty.

Sam bym tego lepiej nie napisał, ale przejdźmy już do samych ofert naszych telekomów. Chat GPT zaczął od Orange i tak ją opisał:

Rozwinięcie:

- Orange: Oferta Orange Love to pakiet łączący abonament komórkowy z internetem domowym i telewizją. Za 69 zł miesięcznie można otrzymać nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 20 GB danych w telefonie oraz do 300 Mb/s internetu światłowodowego i ponad 100 kanałów telewizyjnych. Dodatkowo można skorzystać z usług takich jak Netflix, HBO GO czy Deezer za darmo lub w promocyjnej cenie.

W polskiej sieci wiele jest artykułów na temat ofert na abonament komórkowy, również na Antyweb i również nasz serwis pojawił się w źródłach Chatu GPT, ale i tak wybór padł na pierwszy lepszy, w którym pojawiło się słowo abonament komórkowy, a w którym to opisano usługę ofert łączonych Orange Love i do tego mocno nieaktualnych.



Prawdopodobnie chodzi o pakiet Standard, gdzie dostępny jest abonament komórkowy z internetem z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz z telewizją. Jednak cena 69 zł była dostępna w Orange Love na start usługi w 2017 roku i miała inną zawartość.

Wyraźnie widać, iż Chat GPT korzysta tu z mocno nieaktualnych danych i w ogóle się tym nie przejmuje - w przypadku dodatkowych usług, a w szczególności darmowego Deeer, który to w ofercie Orange dostępny był w… 2012 roku. W połączeniu z Netfliksem pokazuje to, że to taki mix i zlepek informacji znalezionych w różnych artykułach - mniej lub bardziej aktualnych.

- Play: Oferta Play Now to abonament komórkowy z dostępem do ponad 100 serwisów streamingowych bez zużywania danych. Za 50 zł miesięcznie można mieć nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 10 GB danych w telefonie oraz oglądać filmy, seriale, muzykę czy gry bez ograniczeń . Dodatkowo można dostać rabat na smartfony lub tablety przy podpisaniu umowy na dłuższy okres.

Według mojej wiedzy, PlayNOW to od początku usługa typowo telewizyjna - taka internetowa kablówka, Chat GPT jednak uważa, iż jest abonament komórkowy z dostępem do ponad 100 serwisów streamingowych. Kosztuje on do tego 50 zł i zawiera limit transferu danych na poziomie 10 GB w miesiącu.



To cena i zawartość abonamentu Play Solo M, ale sprzed 5 czerwca 2019 roku (więcej o tym w tym wpisie) - w tym dniu nastąpiła podwyżka w tym planie właśnie z 50 zł do 55 zł oraz powiększono transfer danych z 10 GB do 20 GB. No i jest tu już pakiet telewizyjny PlayNOW, stąd może dobranie nazwy tej usługi do abonamentu komórkowego.

- Plus: Oferta Plus Platinium to abonament komórkowy z największą ilością danych na rynku. Za 80 zł miesięcznie można mieć nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz aż 200 GB danych w telefonie. Dodatkowo można korzystać z usług takich jak Spotify Premium czy Canal+ online za darmo przez pierwsze trzy miesiące.

W Plusie natomiast mamy kolejną bzdurę - nigdy w ofercie tego operatora nie było takiego abonamentu komórkowego, zresztą dopiero od obecnego roku Plus w ogóle zaczął nazywać swoje plany abonamentowe. Nigdy też Plus nie miał abonamentu komórkowego z limitem 200 GB - w 2021 było to maksymalnie 150 GB, rok temu 240 GB, a w tym roku 250 GB.

- T-Mobile: Oferta T-Mobile Bez Limitu to abonament komórkowy z nielimitowanymi danymi w telefonie. Za 60 zł miesięcznie można mieć nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz surfować po internecie bez obaw o limit. Dodatkowo można skorzystać z usług takich jak Amazon Prime Video czy Audioteka za darmo przez pierwsze trzy miesiące.

Chyba najbliższej prawdy był Chat GPT w przypadku oferty T-Mobile. Od roku w T-Mobile jest oferta na abonament komórkowy z nielimitowanym w dane internetem. Jednak ma inną nazwę i od samego początku kosztuje niezmiennie 65 zł. Pojawiła się tu też doklejka o Amazon Prime Video, który był w ofercie T-Mobile w 2020 roku, a z kolei Audioteka w 2015.

Jak widać, proste wydawać by się mogło zadanie - każdego miesiąca pojawia się kilka artykułów z aktualnymi zestawieniami ofert - przerosło Chat GPT, który to zaserwował nam zlepek nieprawdziwych lub mocno nieaktualnych informacji o nich.

