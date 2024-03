Ile kosztowały oferty komórkowe dekadę temu, a ile dziś? Będziecie zaskoczeni

10 lat to sporo, jeśli chodzi o usługi komórkowe. Niech świadczy o tym fakt, iż to okres w którym zdążyły zadebiutować w Polsce dwie technologie - LTE (4G) i 5G. To pociągało za sobą spore koszty, zarówno jeśli chodzi o same pozwolenia radiowe na częstotliwości, jak i później na inwestycje w infrastrukturę.

W przypadku 5G doszedł okres pandemii i później inflacji, czyli podwyżek cen energii, transportu, materiałów,- w zasadzie wszystkiego. Postanowiłem więc cofnąć się o 10 lat i sprawdzić, o ile więcej dziś płacimy za dostęp do najnowszych technologii, których wdrażaniu towarzyszyły te wszystkie perypetie.

Abonament komórkowy w Orange kiedyś i dziś

Sam też już oczywiście nie pamiętam, jak to wyglądało 10 lat temu, ale za wehikuł czasu posłużył mi serwis Wayback Machine.



To był czas, w którym w ofertach na kartę można było tylko pomarzyć o nielimitowanych rozmowach czy wiadomościach, chyba że w ramach sieci. W Orange na kartę nielimitowane rozmowy po sieci kosztowały 9 zł miesięcznie, nielimitowane SMS po sieci 6 zł miesięcznie, a nielimitowane wiadomości SMS do wszystkich sieci - 10 zł miesięcznie. Po za tym obowiązywały wówczas stawki cennikowe za połączenia, wiadomości i transfer danych.



Tak więc dobrym odnośnikiem do porównania będą tu abonamenty. W ofercie Orange, na początku 2014 roku było dostępnych 6 planów taryfowych. Najtańszy kosztował 49,90 zł miesięcznie i zawierał 200 minut na rozmowy do wszystkich (wymienne na SMS) oraz nielimitowane rozmowy i wiadomości po sieci. Do tego 0,5 GB transferu danych.



Z kolei za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS do wszystkich trzeba było zapłacić 129,90 zł miesięcznie, do tego 2 GB transferu danych. Droższe pakiety miały 2,2 GB i 2,5 GB.



Dziś najtańszy pakiet kosztuje 60 zł miesięcznie (50 GB transferu danych i pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS), a najdroższy - 90 zł miesięcznie (300 GB).

Abonament komórkowy w Play kiedyś i dziś

Oferta Play z 2014 roku potwierdza, że to ten operator głównie przyczynił się do tego, że dziś możemy korzystać z tańszych usług komórkowych, tańszych niż nawet u naszych południowych sąsiadów (więcej o tym w tym tekście).

Najtańszy abonament kosztował 16 zł i zawierał nielimitowane rozmowy po sieci, reszta płatna. Razem ze 100 minutami rozmów komórkowych do wszystkich i nielimitowanymi wiadomościami do wszystkich oraz za 2 GB transferu danych, trzeba było wówczas zapłacić 56 zł miesięcznie.



Z kolei za pakiet z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi do wszystkich - 36 zł miesięcznie. 2 GB transferu danych i nielimitowane wiadomości do wszystkich to dodatkowe 30 zł, razem 66 zł miesięcznie.



Dziś najtańszy abonament głosowy kosztuje 40 zł miesięcznie (6GB), a najdroższy 90 zł (300 GB).

Abonament komórkowy w Plus kiedyś i dziś

Ciekawie to wyglądało w Plusie, o tyle ciekawie, że porównując to z dzisiejszymi cenami, niewiele się one wówczas różniły.



Za nielimitowane rozmowy komórkowe i wiadomości SMS do wszystkich oraz 0,5 GB, 2 GB i 3 GB płaciliśmy odpowiednio 59,99 zł, 69,99 zł i 79,99 zł miesięcznie. Dodatkowo za nielimitowane rozmowy stacjonarne trzeba było dopłacić po 10 zł miesięcznie w każdym planie.



Tańsze były tylko dwa pakiety bez transferu danych - 39,99 zł i 49,99 zł.



Dziś jedynie najdroższy pakiet odstaje od cen sprzed dekady.

Abonament komórkowy w T-Mobile kiedyś i dziś

Oferty T-Mobile z marca 2014 roku nie udało mi się uruchomić na Wayback Machine, uruchamia się strona, ale wszystkie podstrony ofertowe nie otwierają się, wyświetla się biała, pusta strona.



Niemniej podejrzewam, że cenowo mogło to wyglądać podobnie do Orange, skoro przy nowej ofercie JUMP z czerwca 2014 roku, wyglądało to jeszcze tak:



Dużo korzystniej wygląda to dziś, nie tylko jeśli chodzi o ceny, ale i o transfer danych:



Tak więc nie jest jeszcze tak źle z cenami. 10 lat temu, trafić można było na abonamenty w kwocie powyżej 100 zł, co nie ma miejsca w żadnej z obecnych ofert, dostępnych w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Jest blisko, ale już od dłuższego czasu, żaden z operatorów nie przekroczył tej linii. Mam nadzieję, że nie nastąpi to w dłuższym, dającym się przewidzieć okresie.