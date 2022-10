Zobaczcie jak wychowaliście sobie naszych operatorów. Sprawdzamy Orange na Słowacji i T-Mobile w Czechach

Jeśli niektórzy z Was narzekali do tej pory na oferty naszych operatorów myślę, że dziś spojrzycie na to z innej strony. Zaznaczę od razu, że nie tyle zaskakujące są ceny tych ofert, co ich zawartość.

Oferta na abonament - Orange Słowacja

Dla ułatwienia Wam zapoznania się z tymi ofertami przemieliłem je już przez translator.

Podobno najbardziej popularną ofertą na abonament w Orange na Słowacji jest plan za 34 euro miesięcznie (164 zł), w ramach którego dostępne są nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 18 GB transferu miesięcznie. Połowę tańszy plan za 16 euro (77 zł) to już tylko 4 GB transferu danych w miesiącu i płatne rozmowy i wiadomości.

W tej samej cenie jest też pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 17 GB transferu danych, ale tylko dla nauczycieli i studentów (przy zamówieniu trzeba podać numer karty ISIC, ITIC lub EURO<26 wydanej na Słowacji). Ciekawą opcją w tym planie są dwa dni w miesiącu, w których można korzystać z nielimitowanego transferu danych.

Kolejne plany są nieco tańsze od tego za 34 euro, ale zawierają kilka razy mniejszy transfer w miesiącu. Mnie zainteresowała konstrukcja tego planu za 2 euro (10 zł), w którym płacimy za rozmowy i wiadomości maksymalnie 20 euro (100 zł) - podobna opcja co w nju mobile kiedyś.

W tym planie można też dobrać sobie pakiet transferu danych oraz rozmów i wiadomości. I tak, za 5 GB transferu danych oraz 100 minut rozmów i 100 wiadomości SMS, razem ze stałą opłatą miesięczną trzeba zapłacić 27 euro miesięcznie (130 zł).

Co z większymi pakietami transferów danych? Za 35 GB w miesiącu trzeba zapłacić aż 45 euro (217 zł), po wykorzystaniu tego limitu prędkość internetu spada do 3 Mb/s, a za 67 euro (323 zł) wchodzi "nielimitowany" transfer danych, z limitem 1 TB, po przekroczeniu którego prędkość spada do 10 Mb/s.

Oferta na kartę - Orange Słowacja

Oferta na kartę to trzy plany, wszystkie z płatnymi rozmowami i wiadomościami, kosztujące od 1 do 3 euro miesięcznie - tak więc czy ktoś korzysta czy nie, musi opłacać wybrany pakiet. W podstawowej ofercie na kartę można dokupić sobie dodatkowe pakiety, na przykład 2 GB transferu danych za 6 euro miesięcznie (30 zł), nielimitowane wiadomości SMS za 2 euro (10 zł) lub 100 minut na rozmowy w miesiącu za 5 euro (25 zł). Jest też tygodniowy pakiet rozmów bez limitu za 2 euro lub nielimitowane rozmowy z jednym numerem w sieci Orange za 3 euro miesięcznie.

Oferta na abonament - T-Mobile Czechy

Przenosimy się już do Czech, gdzie nie ma jeszcze euro. W ofercie na abonament dostępne są trzy plany 5G, które zawierają pełen no limit na rozmowy, wiadomości SMS oraz transfer danych - 4 GB, 6 GB i 10 GB za odpowiednio 585 czeskich koron (115 zł), 645 czeskich koron (126 zł) i 720 czeskich koron (141 zł).

Niech Was nie zmyli ten opis - Zawsze online, bo oznacza on tylko tyle, że po przekroczeniu podanego progu transferu danych na pełnej prędkości, zwalnia on do zawrotnych 256 kbit/s.

Taryfy z pełnym no limit na wszystko, również na transfer danych kosztują 930 CZK (182 zł), 1 140 CZK (224 zł) lub 1340 CZK (263 zł).

Z tym, że najtańszy plan to ograniczenie prędkości transferu danych do 10 Mb/s po przekroczeniu limitu 15 GB, kolejny plan to ograniczenie do 20 Mb/s po przekroczeniu 40 GB, dopiero najdroższy plan to pełen no limit na transfer - bez ograniczania przesyłanych danych i prędkości.

Oferta na kartę - T-Mobile Czechy

Startery w ofercie na kartę T-Mobile Czechy z bonusem na start lub za doładowanie kosztują od 150 CZK (30 zł) do 469 CZK (92 zł) lub darmowa wersja, bez żadnych bonusów. Usługi oczywiście są tu płatne.

W to miejsce można posiłkować się gotowymi pakietami usług. Dostępne jest tu na przykład 12 GB transferu danych na rok (1 GB miesięcznie) za 998 CZK (196 zł) lub nielimitowane rozmowy w godzinach od 19:00 do 7:00 - i to tylko na numery T-Mobile za 39 CZK (8 zł) lub nieograniczony transfer danych na cały dzień za 69 CZK (13 zł).

Tak więc można powiedzieć, że wypracowaliśmy sobie (no i to też zasługa sporej presji konkurencyjnej w naszym kraju) bardzo korzystne oferty u naszych operatorów w porównaniu z ofertami, z których mogą korzystać nasi południowi sąsiedzi. Osobiście po zapoznaniu się z nimi nabrałem nieco innej perspektywy na to - z czego i w jakich cenach, możemy korzystać z usług telko w naszym kraju.

Stock Image from Depositphotos.