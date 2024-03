Internet stacjonarny bez umowy na 2 lata. Lista ofert

O co dokładnie chodzi? Po krótce i dla przypomnienia, T-Mobile jako pierwszy operator,- jeszcze pod koniec ubiegłego roku, zaczął stosować zapisy przy podpisywaniu nowych umów, iż po okresie oznaczonym, jeśli klient nie zechce przedłużyć umowy na kolejne dwa lata, na umowie na czas nieokreślony będzie płacił więcej.

O ile więcej? Przez pierwszy rok o 10 zł miesięcznie więcej,- to jeszcze pół biedy i brak zaskoczenia, ale by wyeliminować takie umowy na czas nieokreślony, operator zdecydował się na naliczanie o 10 zł miesięcznie więcej za każdy kolejny rok.

Do T-Mobile dołączył teraz Play, z nieco łagodniejszym zapisem. Podobnie jak T-Mobile podnosi przez pierwszy rok abonament o 10 zł, ale za każdy kolejny 5 zł miesięcznie. Tak więc mamy już dwóch dużych operatorów z takimi zapisami. Prawdopodobnie już niedługo dołączą do nich pozostali.



Jeśli nie chcecie czekać na taki scenariusz, a szukacie teraz dla siebie oferty na internet stacjonarny, warto skorzystać jeszcze z ofert z umową na czas nieokreślony. Tym bardziej, że nie jest to dużo wyższy wydatek niż przy umowie na 2 lata, z uwzględnieniem podwyżki po przejściu na czas nieoznaczony.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Netia

Sprawdzimy tu tylko oferty z najniższym limitem prędkości, jaki oferują operatorzy na swoich stronach. Jeśli zależy Wam na większych prędkościach, zapłacicie zwyczajnie więcej.

U operatora Netia, najniższa prędkość oferowana nowym klientom przy umowie na 2 lata, wynosi 600 Mb/s i kosztuje 50 zł miesięcznie. To o dziesięć złotych taniej niż w standardowej ofercie, do tego mamy 3 miesiące za darmo. Kuszące, ale poniżej można przeczytać, że po dwóch latach wzrośnie ona o 20 zł, jak przejdziemy na umowę na czas nieokreślony, a więc do 70 zł miesięcznie.



W przypadku, gdy od razu zdecydujemy się teraz na umowę na czas nieokreślony, za niższą prędkość do 300 Mb/s zapłacimy 60 zł, a za taką samą do 600 Mb/s - 70 zł miesięcznie. Takie 10 zł czy nawet 20 zł miesięcznie, to chyba niewielka cena za komfort korzystania z umowy bez zobowiązania, którą w każdej chwili możemy rozwiązać z miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez konsekwencji i kar umownych.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Orange

W ofercie Orange jest sporo różnic pomiędzy światłowodami z umową na 2 lata a umową z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przede wszystkim, najniższa prędkość do 300 Mb/s kosztuje 65,01 zł miesięcznie (75,01 zł po przejściu na umowę na czas nieokreślony), ale przez pół roku nie płacimy. Niższa jest też opłata aktywacyjna - 60 zł, na bezterminowej umowie 100 zł oraz istotna kwestia dla domów jednorodzinnych, przy umowie na dwa lata nie dopłacamy 20 zł miesięcznie przez pierwszy rok umowy.



Jeśli wybieramy od razu umowę bezterminową, miesięczny koszt światłowodów z limitem 300 Mb/s wyniesie nas 75,01 zł miesięcznie, pierwszy miesiąc za 0 zł za zakup online.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Vectra

Zupełnie inaczej wygląda to u operatora Vectra. Aktualnie nie ma różnicy w cenie w abonamencie na internet z limitem 450 Mb/s. Zapłacimy tu 59,99 zł miesięcznie zarówno przy umowie na 12 miesięcy (pierwszy miesiąc gratis, a od 13 miesiąca 69,99 zł miesięcznie), jak i przy umowie na czas nieokreślony.



Podpisując od razu umowę z miesięcznym okresem zobowiązania zapłacimy też o 75 zł więcej za aktywację. Niemniej warto to rozważyć choćby ze względu na politykę tego operatora przy stosowaniu klauzul inflacyjnych.

