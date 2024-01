Ceny nie szokują tak bardzo jak w zeszłym roku, ale i tak to nadal spory wydatek. Nie ma przy tym jakichś specjalnych różnic jeśli chodzi o wybór konkretnego modelu, prócz 2x większej pojemności w cenie niższej wersji.

Ceny Samsung Galaxy S24 w Polsce

Dla przejrzystości sprawdzimy więc ceny najtańszego modelu Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB, którego kupicie do końca stycznia w cenie Samsung Galaxy S24 8 GB/128 GB. Pozostałe modele będą relatywnie droższe, a jak bardzo można ocenić według cen producenta:

Samsung Galaxy S24 8 GB RAM + 128 GB - 4 099 zł (S23 w dniu premiery: 4 599 zł)

Samsung Galaxy S24 8 GB RAM + 256 GB - 4 399 zł (S23 w dniu premiery: 4 799 zł)

Samsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB - 5 199 zł (S23 w dniu premiery: 5 799 zł)

Samsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 512 GB - 5 799 zł (S23 w dniu premiery: 6 299 zł)

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 256 GB - 6 599 zł (S23 w dniu premiery: 6 799 zł)

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM+ 512 GB - 7 199 zł (S23 w dniu premiery: 7 499 zł)

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 1 TB - 8 249 zł (S23 w dniu premiery: 8 699 zł)

Prócz wyboru modelu z 2x większą pojemnością w cenie niższego modelu, możemy na start skorzystać z dwóch innych bonusów w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Pierwszy to podobnie jak rok temu program Odkup, w ramach którego oddając starsze urządzenie, nowe możemy zakupić ze zniżką od 500 zł do 3000 zł lub (to ważne, że nie i, bo te promocje się nie łączą) zwrot 400 zł na kartę płatności mobilnych.



U operatorów sprawdzimy ceny za model Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB w abonamencie, którego koszt wynosi w okolicach 50 zł do 60 zł miesięcznie. Z tej prostej przyczyny, iż w wprawdzie w droższych abonamentach, smartfony są może i tańsze, ale dopłacamy przecież do nich w tych droższych abonamentach.

Będą to pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz limitem transferu danych na poziomie 50 GB (prócz T-Mobile - 30 GB) w cenie 55 zł miesięcznie w Orange, w Play i T-Mobile, a w Plusie - 59 zł miesięcznie.

Cena Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB w Orange

W abonamencie Orange na start zapłacimy za ten model 799,00 zł i później w 24 ratach po 138 zł miesięcznie, co łącznie da nam kwotę 4 111,00 zł za samo urządzenie.



Natomiast razem z abonamentem będzie to koszt na koniec umowy - 5 431,00 zł.

Cena Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB w Play

Play w abonamencie za 55 zł miesięcznie ma to urządzenie w cenie 3 139,00 zł na start i w 24 ratach po 40 zł miesięcznie, co daje łącznie 4 099,00 zł za smartofna.



Z kolei razem z abonamentem, łączny koszt po dwóch latach zamknie się w kwocie 5 419,00 zł.

Cena Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB w Plus

W Plusie aktualnie możemy skorzystać z abonamentu z umową na 12 miesięcy, jak i dokupienia do niego smartfona w ratach na te 12 miesięcy. I tak, na start zapłacimy tu 399 zł oraz później w 12 ratach po 308.33 zł, czyli łącznie 4 099,00 zł za smartfona.



Doliczając do tego koszt abonamentu przez całą umowę, łącznie ze smartfonem będzie to koszt 4 807,00 zł.

Cena Samsung Galaxy S24 8 GB/256 GB w T-Mobile

Podobną cenę za smartfona co w Plusie uzyskamy w abonamencie T-Mobile, jednak trzeba tu podpisać umowę na 2 lata i również na 24 miesiące rozłożyć raty za urządzenie. Na start w T-Mobile zapłacimy 259 zł i później 160 zł miesięcznie za smartofna, łącznie 4 099,00 zł.



Doliczając koszt abonamentu, nasz dwuletni koszt za smartfona i abonament zamknie się w kwocie 5 419,00 zł.

--

Jeśli chcecie poznać dokładną specyfikację techniczną wszystkich trzech smartfonów, zajrzyjcie do tekstu Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra: kompletna specyfikacja i najważniejsze różnice. Informacje o cenach w Polsce i promocji znajdziecie w artykule Polskie ceny Samsunga Galaxy S24, S24 Plus i S24 Ultra. Szykujcie portfele. Nasze pierwsze wrażenia z użytkowania smartfonów znajdziecie w tekście Mieliśmy w rękach wszystkie Samsungi Galaxy S24. Są jak iPhone z Androidem i sztuczną inteligencją, a o samym Galaxy AI - Galaxy AI to największe pozytywne zaskoczenie Samsungów Galaxy S24.