Letnie wieczory ze streamingami w Plusie i Polsat Box – więcej rozrywki, mniej wydatków

Wakacje i długie letnie dni to doskonała okazja na filmowe maratony i odkrywanie nowych seriali. Nawet jeśli pogoda płata figle, nie musi to oznaczać nudy. Wręcz przeciwnie – to idealny moment, by nadrobić filmowe i serialowe zaległości, a także znaleźć nowe perełki w świecie streamingu.

Na początku czerwca tego roku Plus i Polsat Box przygotowały wyjątkową ofertę, która umożliwia łączenie ulubionych serwisów streamingowych w atrakcyjnych cenach. Dzięki temu można cieszyć się bogatszą treścią, płacąc przy tym znacznie mniej – od familijnych animacji Disney, przez ekskluzywne filmy i seriale na SkyShowtime i HBO Max, aż po mnóstwo rozrywki i sportu na Polsat Box.

Streaming w Polsce – liczby mówią same za siebie

Zanim przejdziemy do szczegółów oferty, warto przyjrzeć się danym. Badanie przeprowadzone przez Plusa i Polsat Box przed wprowadzeniem nowej oferty Usług Łączonych jasno pokazuje rosnącą popularność serwisów streamingowych w Polsce.

Okazuje się, że dla co piątego ankietowanego dostęp do platform streamingowych jest wręcz niezbędny. Co więcej, usługi te są obecne w ponad połowie (56%) polskich gospodarstw domowych. Interesujący jest fakt, że blisko co piąty dom korzysta z co najmniej trzech platform, co świadczy o szerokim spektrum potrzeb konsumentów w tym zakresie.

Tendencję tę potwierdzają również dane Nielsen The Gauge, wskazując, że udział streamingu w całkowitej oglądalności ekranów telewizyjnych osiągnął w maju 2025 roku poziom 9,4%.

Pięć światów rozrywki w jednej ofercie

Plus oferuje dostęp do pięciu popularnych serwisów streamingowych: Disney+, SkyShowtime, HBO Max, Polsat Box Go Sport oraz Polsat Box Go Premium. Każda z tych platform ma swój unikalny charakter i bogatą ofertę.

Platforma Treści na platformie Główne atuty platformy Disney+ Filmy Disney, Marvel, Star Wars, seriale oryginalne, bajki dla dzieci Treści rodzinne, uniwersum Marvel i Star Wars, wysokiej jakości animacje SkyShowtime Seriale premium (Yellowstone, Dexter), polskie oryginały (Śleboda, Langer), filmy kinowe Ekskluzywne seriale, polskie produkcje oryginalne, najnowsze filmy z kin HBO Max Seriale HBO (Gra o tron, Ostatni z nas), filmy Warner Bros, dokumenty Prestiżowe seriale HBO, blockbustery filmowe, treści premium Polsat Box Go Sport Sport na żywo: Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów siatkarzy i siatkarek, tenis, MMA UFC, Formula 1 Transmisje sportowe na żywo, najważniejsze wydarzenia sportowe Polsat Box Go Premium Polskie seriale (Pierwsza miłość, Przyjaciółki), programy rozrywkowe, 150 kanałów TV Rozrywka polska, seriale obyczajowe, programy na żywo

Konkrety: Co oglądać? Nasze letnie rekomendacje

Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji z dostępnych platform, które idealnie wpisują się w wakacyjny nastrój i umilą długie letnie wieczory.

Disney+

„Mufasa: Król Lew” to prequel kultowej animacji, który zabierze całe rodziny w podróż do krainy lwów. Film wykorzystuje zaawansowaną fotorealistyczną animację komputerową, która przenosi widzów wprost w serce afrykańskiej przyrody.

Z absolutnych nowości możemy polecić serial „Na wysokich obrotach”, czyli amerykańską komedię, która trafi na Disney+ już 9 lipca — od razu wszystkie dziesięć odcinków pierwszego sezonu.

Serial opowiada historię Matta Parkera (Tim Allen), upartego i owdowiałego właściciela warsztatu zajmującego się renowacją klasycznych samochodów. Jego uporządkowane życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jego zwaśniona córka Riley (Kat Dennings) wraz ze swoimi dziećmi wprowadza się z powrotem do jego domu. To właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa renowacja — nie tylko samochodów, ale także rodzinnych relacji.

SkyShowtime

Śleboda to pierwszy polski serial oryginalny platformy SkyShowtime. Akcja kryminału rozgrywa się na malowniczym Podhalu i rozpoczyna w chwili, gdy młoda antropolożka Anka Serafin (Maria Dębska) przybywa z Krakowa w góry, by poukładać własne życie.

Z nowości z kolei, obowiązkową pozycją do obejrzenia w lipcu będzie obsypany Oskarami “Wicked”, czyli kolorowa adaptacja broadwayowskiego musicalu – idealna na letnie odprężenie.

HBO Max

„Porządny człowiek” to thriller psychologiczny, w którym poznajemy historię Pawła, szanowanego lekarza, skrywającego mroczną tajemnicę. Seria wciąga widza w gęstą sieć intryg i nieoczywistych relacji, stawiając pytania o granice moralności i to, do czego zdolny jest człowiek, by zachować pozory idealnego życia.

Nowością w lipcu na platformie HBO Max będzie film „Grzesznicy” w reżyserii Ryana Cooglera, który cieszył się szaloną popularnością w kinach. Film odznacza się nietuzinkowym pomysłem na fabułę i świetnym klimatem. To historia braci bliźniaków, którzy powracają do rodzinnego miasta, by zacząć życie od nowa. Okazuje się jednak, że na miejscu czeka ich ogromne zło.

Polsat Box Go Sport

W nadchodzące wakacje nie możemy przegapić zmagań polskich zespołów w eliminacjach Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA.

W zeszłym sezonie świetnie radziliśmy sobie w Lidzie Konferencji UEFA, w tym roku liczymy na równie udane starty Legii Warszawa w Lidze Europy i Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok właśnie w Lidzie Konferencji UEFA.

Z pewnością dużo wrażeń dostarczą nam również nasze reprezentacje męska i kobieca w siatkarskiej Lidze Narodów.

Polsat Box Go Premium

Co na platformie Polsat Box Go Premium? Oprócz dostępu do ponad 150 kanałów telewizyjnych to również dostęp do tysięcy polskich i zagranicznych filmów i seriali.

Zobaczymy tu także przedpremierowe odcinki najpopularniejszych seriali telewizji Polsat, m.in.: „Pierwszej miłości”, „Przyjaciółek”, czy „Policjantek i policjantów".

Usługi Łączone Plusa – jeszcze więcej oszczędności

Na początku wspominałem o nowej ofercie Usług Łączonych, udostępnionej przez Plusa i Polsat Box. Oferta ta pozwoli Wam na dostęp do tych serwisów streamingowych w cenie o wiele niższej niż w przypadku kupowania ich z osobna.

Dla przykładu, wybierając usługi na poziomie M i tworząc z nich ofertę dostosowaną do własnych potrzeb, w której skład wchodzi:

domowy internet mobilny z limitem 600 GB,

abonament komórkowy z limitem 180 GB,

telewizja do 85 kanałów, z dostępem do wybranych treści z oferty TV w Polsat Box Go.

Disney+ z HBO Max.

Zapłacimy za niego 140 zł/mies. po rabatach, a uśredniając, daje nam to zaledwie 28 zł/mies. za każdą z tych usług. Jeśli dobierzemy jeszcze SkyShowtime, będzie to 160 zł/mies. po rabatach, a więc 26,67 zł/mies. za usługę.

Podsumowując, streaming stał się nieodłączną częścią polskich domów. W dobie, gdy ponad połowa gospodarstw domowych korzysta z platform streamingowych, oferta Plusa i Polsat Box idealnie wpisuje się w ten trend, a możliwość wyboru dowolnych kombinacji serwisów w atrakcyjnych ofertachsprawia, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie – od najnowszych blockbusterów po kultowe seriale i bajki dla dzieci, od sportowych emocji czy programów rozrywkowych, aż po dokumenty przyrodnicze.

Długie letnie wieczory, czasem kapryśna pogoda i wakacyjny nastrój to idealne warunki na odkrywanie nowych filmów i seriali. Dzięki ofercie streamingowej Plusa i Polsat Box nie musicie wybierać między ulubionymi platformami – możecie mieć dostęp do kilku z nich, płacąc przy tym znacznie mniej. To proste: więcej rozrywki, mniej wydatków i pełna swoboda wyboru tego, co i kiedy chcecie oglądać.

