Trump nie ma litości. Apple musiało wydać 500 milionów dolarów

Prezydentura Donalda Trumpa stwarza wiele problemów nie tylko dla państw sojuszniczych, objętych szaleńczą karuzelą ceł, ale także dla amerykańskich firm, takich jak Apple. Gigant z Cupertino został de facto zmuszony do przenoszenia części produkcji swoich sprzętów do USA, w związku z czym firma zainwestowała między innymi w budowę zakładów w Teksasie, akademii produkcyjnych w Detroit, a także zadeklarowała utworzenie 20 000 nowych miejsc pracy. Teraz Apple ogłosiło podpisanie umowy z amerykańskim producentem MP Materials, aby zapewnić sobie dostęp do krajowego źródła magnesów z ziem rzadkich.

Magnesy zamiast ceł. Apple reaguje na politykę Trumpa i stawia na USA

Apple właśnie sfinalizowało jedną z najbardziej symbolicznych transakcji ostatnich lat – i nie chodzi tu o nowy produkt, lecz o łańcuch dostaw. Nie jest to też typowy ruch biznesowy, a wynik presji ze strony Donalda Trumpa i próba ucieczki przed cłami, które nowy prezydent USA rozdaje na prawo i lewo – w szerszej perspektywie Apple ma zmniejszyć swoje uzależnienie od Chin, z którym zmaga się nie tylko przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jabłkowe sprzęty, ale i cały sektor technologiczny.

Transakcja, o której wspomniałem, to umowa zobowiązująca Apple do kupowania od MP Materials magnesów z ziem rzadkich, wyprodukowanych w zakładzie w Teksasie. Co więcej, obie firmy będą współpracować przy tworzeniu nowej linii recyklingowej w Kalifornii, pozwalającej na przetwarzanie odzyskanych materiałów ziem rzadkich do ponownego wykorzystania w produktach Apple, szczególnie w iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac – Apple będzie też mogło przy okazji jeszcze mocniej chwalić się zaangażowaniem w ekologię.

Amerykańska innowacyjność napędza wszystko, co robimy w Apple, i jesteśmy dumni, że możemy jeszcze mocniej inwestować w amerykańską gospodarkę – Tim Cook

Made in USA – Apple i reszta Doliny Krzemowej próbują zerwać z Chinami

Apple wpompuje w ten projekt aż 500 milionów dolarów (z 500 miliardów przeznaczonych na poczet przyszłych inwestycji), a część środków zostanie przeznaczona na szkolenia krajowych specjalistów. Kwota jest tak wysoka, bo wydobycie i przetwarzanie ziem rzadkich jest dość skomplikowanym i kosztownym procesem.

Chiny mają w tym sektorze niemalże monopol i posiadają zaawansowaną infrastrukturę, dzięki której mogą w zasadzie kontrolować światową produkcję wielu gałęzi elektroniki użytkowej. Apple mogłoby co prawda dalej kontynuować obecne partnerstwo z Państwem Środka, ale skutkować to będzie cłem w wysokości 25%, zapowiedzianym przez Trumpa. W Chinach ta kombinacja – od rzemieślników, przez specjalistów od robotyki, po inżynierów oprogramowania – już istnieje. W USA dopiero trzeba ją zbudować.

Już dawno poinformowałem Tima Cooka, że oczekuję, iż iPhone’y sprzedawane w USA będą produkowane w USA, a nie w Indiach czy gdziekolwiek indziej – Donald Trump

Dla Apple będzie to trudne wyzwanie, a sam projekt przenoszenia produkcji do USA rozciągnięty będzie na lata. To samo tyczy się innych gigantów technologicznych, takich jak NVIDIA, która zadeklarowała w kwietniu, że budowa nowych superkomputerów będzie miała miejsce na terenie kraju.

