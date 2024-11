Tani smartfon Samsung który posłuży ci wiele lat, teraz w specjalnej cenie!

Ciężko obecnie wskazać inny, lepszy smartfon z Androidem na rynku w tej cenie, który miałby aż tak długie wsparcie - 6 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń. Mowa o smartfonie Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB, który trafił właśnie do sprzedaży w Polsce.

Na tę chwilę możecie go kupić u naszych operatorów, nie znalazłem go jeszcze na stronach elektromarketów - sprawdzałem Media Expert czy EURO RTV AGD. Niemniej, u operatorów dostępny jest zarówno w ofercie z abonamentem, jak i bez, więc nie powinno to robić nikomu różnicy.

Reklama

Więcej o samym smartfonie przeczytacie w naszym wpisie - Samsung zapowiada 6 lat aktualizacji dla swojego najtańszego smartfona i na stronie producenta, gdzie znajdziemy potwierdzenie 6-letnich aktualizacji systemu i zabezpieczeń.

Samsung wycenił smartfona Galaxy A16 5G 4/128 GB na 999,00 zł - za ile kupimy go w Orange, Play, Plus i T-Mobile? Sprawdźmy.

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB w Orange

W ofercie Orange - bez abonamentu, kupicie ten model za 1 008,00 zł lub 20 ratach 0% po 50,40 zł.

Taka sama cena za smartfona jest w abonamencie Plan S za 60 zł miesięcznie (z limitem transferu danych 50 GB). Z kolei, w abonamencie Plan M za 70 zł miesięcznie (limit 150 GB) - 960 zł lub 24 raty 0% po 40 zł, a w abonamencie Plan L za 90 zł miesięcznie (limit 300 GB, internet bez limitu GB i prędkości przez 24 mies.) - 840 zł lub 24 raty 0% po 35 zł.

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB w Play

W sklepie Play nie kupicie smartfona w ratach 0% bez abonamentu, dostępny jest tylko za gotówkę, ale w niskiej cenie 899,00 zł, a więc taniej o 100 zł, niż wycena na start producenta.

Natomiast w abonamentach nielimitowanych w rozmowy i wiadomości SMS/MMS, ceny przedstawiają się następująco:

Plan S i S+ (z limitem 6GB i 50 GB) za 40 zł i 60 zł miesięcznie: łącznie za smartfona zapłacicie 849 zł - 24 raty po 35,34 zł (1 zł na start),

Plan M za 70 zł miesięcznie (limit 150 GB): 799 zł - 24 raty po 33,25 zł (1 zł na start),

Plan L za 90 zł (bez limitu przez rok, później 300 GB) i Homebox za 105 zł (internet bez limitu danych i prędkości): 749 zł - 24 raty po 31,17 zł (1 zł na start).

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB w Plus

W Plusie bez abonamentu, zapłacicie za tego smartfona 999,04 zł lub w 12 ratach po 83,17 zł.

Reklama

W tej samej cenie kupicie go w abonamencie za 59 zł miesięcznie (Plus nie różnicuje cen smartfonów od wybranego abonamentu, więc podajemy jeden), z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu.

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB w T-Mobile

Z kolei T-Mobile, ustalił cenę za tego smartfona dokładnie na równi z ceną producenta - 999,00 zł, niezależnie czy kupujemy go w abonamencie czy bez.

Reklama

W ofercie bez abonamentu, na start zapłacimy tu 39 zł i później w 24 ratach po 40 zł miesięcznie - te same koszty na start i miesięczne za samo urządzenie, dostępne są w abonamencie XS ( z limitem 5 GB), S (z limitem 50 GB) oraz M (bez limitu z ograniczeniem do 30 Mb/s) i L (bez limitu danych i prędkości).

Tak więc obecnie, najtaniej kupicie Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB w Play, zarówno za gotówkę bez abonamentu - poniżej ceny rynkowej, jak i w opcji z dowolnie wybranym abonamentem.