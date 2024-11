Android Auto to jedna z bardziej popularnych funkcji smartfonów. Od kilku lat nowe samochody mają obsługę tego interfejsu wbudowaną praktycznie już w standardzie. Zazwyczaj jest to też połączenie przewodowe, wymagające podłączenia kabla i to właśnie może być źródło problemu w przypadku smartfonów Samsunga po ostatniej aktualizacji. Jeśli wasz pojazd korzysta z Android Auto w wersji bezprzewodowej to problem z połączeniem nie powinien wystąpić.

Jak naprawić Android Auto na Samsungu?

Samsung, podobnie jak Google, publikuje aktualizacje bezpieczeństwa dla swoich smartfonów bardzo regularnie, zazwyczaj raz w miesiącu. Nie wnoszą one zazwyczaj dużych zmian do systemu, a po prostu naprawiają znalezione luki bezpieczeństwa. Tym razem jest jednak nieco inaczej. Listopadowa aktualizacja wprowadza zmiany w działaniu funkcji Auto Blocker, a szczególnie w przypadku ustawienia "Maximum restrictions" (maksymalne ograniczenia). Auto Blocker to zestaw ustawień bezpieczeństwa, które znajdziemy w menu Ustawienia -> Bezpieczeństwo i prywatność. Funkcja ta w domyśle blokuje instalowanie aplikacji z innych źródeł niż Google Play, złośliwe obrazki/linki wysyłane w aplikacjach komunikacyjnych czy komendy wysyłane przez USB.

Jeśli jednak wybierzemy opcje "Maximum restrictions" to po najnowszej aktualizacji wyłączy ona całkowicie interfejs komunikacyjny przez port USB. W takim ustawieniu gniazdo USB można wykorzystać tylko do ładowania smartfona. Niestety blokuje to też możliwość skorzystania z Android Auto w samochodzie, jeśli korzystamy z wersji przewodowej. Przed aktualizacją ustawienie Maximum restrictions nie było aż tak restrykcyjne i Android Auto nadal działało. Jeśli więc na waszym telefonie nagle przestało działać, to warto sprawdzić to ustawienie. Dotyczy to praktycznie wszystkich smartfonów Samsunga z ostatnich lat, bo wiele z nich nadal otrzymuje aktualizacje bezpieczeństwa.

Dobra wiadomość jest taka, że ustawienie "Maximum restrictions" trzeba zawsze włączyć samodzielnie. Jeśli więc wcześniej z niego nie korzystaliście to problem prawdopodobnie was nie dotyczy. Czasami jednak zdarza się, że zapominamy o takiej zmianie i wtedy pojawiają się problemy. Dlatego jeśli wasz smartfon skutecznie odmawia komunikacji przewodowej z innym urządzeniami, w tym właśnie z Android Auto to warto zajrzeć do ustawień smartfona.

źródło: 9to5Google