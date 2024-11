Rodzina Samsung Galaxy wkrótce się powiększy. Pogłoski elektryzują fanów

Samsung przyzwyczaił nas do tego, że rodzina smartfonów Galaxy S liczy sobie czterech członków. Dokładnie tak było w 2024 roku. Początkiem roku zadebiutowały Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra, a nieco później Galaxy S24 FE. Przyszły rok ma przynieść kolejnego, najmłodszego, ale zarazem najbardziej imponującego członka galaktycznej rodzinki. To Samsung Galaxy S25 Slim, który ma być najbardziej bezkompromisowym urządzeniem ze wszystkich w swojej klasie. Oto co już o nim wiemy.

Reklama

Samsung Galaxy S25 Slim trafi na rynek – to już niemal pewne

Skąd wiadomo, że Samsung szykuje na przyszły rok kolejną Galaktykę? Świadczą o tym przede wszystkim dane z instytucji certyfikujących smartfony trafiające do sprzedaży. Wiemy już, że Samsung zgłosił urządzenie, którego oznaczenie modelu to SM-937. Znając symbole pozostałych urządzeń z tej serii (SM-936 to Samsung Galaxy S25+ a SM-938 to Samsung Galaxy S25 Ultra), doskonale wiemy, w którym miejscu będzie pozycjonowana rynkowa nowość.





Na zdjęciu Samsung Galaxy S24 FE

Czym zatem ma być Samsung Galaxy S25 Slim? Nie odziedziczy wszystkich cech z topowego modelu, jednak będzie od niego znacznie ładniejszy, a przede wszystkim smuklejszy. Ma być urządzeniem adresowanym do wszystkich tych, którzy szukają smartfona zamkniętego w cienkiej obudowie. Dzięki temu można dyskretnie schować go przed wzrokiem osób postronnych czy to w wewnętrznej kieszeni marynarki, czy w spodniach z dużymi kieszeniami.

Jak donosi konto Ice Universe, na którym często publikowane są przecieki dotyczące marki Samsung, model S25 Slim ma być wyposażony w aparat klasy Ultra. Co to konkretnie znaczy? Można domyślić się, że po najmocniejszym z Samsungów odziedziczy podstawowy aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Czy tylko ten? Tego jeszcze niestety nie wiemy.

Jak odpowie Apple?

Od jakiegoś czasu pojawiają się pogłoski o tym, jakoby swoje portfolio smartfonów miało rozbudować również Apple. Zgodnie z ich treścią już w przyszłym roku pojawi się iPhone 17 Air, którego cechą charakterystyczną, podobnie jak tabletów i laptopów z serii Air, ma być smukła obudowa.

Czy w 2025 roku obejrzymy walkę na to, kto stworzy nie tylko najlepszego, ale również najcieńszego flagowca? Jeśli pogłoski okażą się prawdziwe, właśnie tak może się stać.