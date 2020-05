Leon kombi, czyli Sportstourer dostępny będzie dopiero od wersji wyposażenia Style z silnikiem 1.5 TSI o mocy 130 KM i z manualną, sześciobiegową przekładnią. Za taką konfigurację trzeba będzie zapłacić 84 900 PLN. W wyposażeniu wersji Style dochodzi nam tempomat, skórzana kierownica, felgi aluminiowe o średnicy 16 cali, podwójna podłoga bagażnika oraz cięgna do składania tylnych oparć bezpośrednio z bagażnika. Dopłata do silnika o mocy 150 KM to 3900 PLN.

Seat Leon Reference Style Full LED Xcellence FR 1.0 TSI, 90 KM, 5b MT 69 700 PLN – – – – 1.0 TSI, 110 KM, 6b MT – 77 300 PLN 83 100 PLN – – 1.5 TSI, 130 KM, 6b MT – 81 300 PLN 87 100 PLN 93 400 PLN 93 400 PLN 1.5 TSI, 150 KM, 6b MT – 85 100 PLN 90 900 PLN 97 200 PLN 97 200 PLN 1.5 eTSI 150 KM, 7b DSG – – – 108 500 PLN 108 500 PLN 1.4 eHybrid, 204 KM, 7b DSG – – – 131 000 PLN 131 000 PLN