Nowy Seat Leon wyraźnie nam też urósł, hatchback ma teraz 436,8 cm, czyli jest o 8,6 cm dłuższy niż poprzednik, za to o 1,6 cm węższy (180 cm) oraz o całe 3 mm niższy (145,6 cm). Wersja Sportstourer ma 464,2 cm, co oznacza, że urosła o 9,3 cm, ale jest za to niższa niż hatchback (144,8 cm). Szerokość obu modeli jest taka sama. Dodatkowa długość przełożyła się także na większy rozstaw osi (268,6 cm, o 5 cm więcej niż poprzednik) co ma dać więcej miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie. Bagażnik w hatchbacku ma taką samą pojemność jak wcześniej – 380 litrów, w kombi jest on natomiast większy o dodatkowe 30 litrów i ma 617 litrów. Nie jest to jeszcze poziom Skody Octavii (640 litrów) ale i tak wartość imponująca. Nie wiadomo tylko jeszcze o ile zmniejszy się w wersji hybrydowej.