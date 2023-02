Zwykle przy premierach popularnych smartfonów możemy je zakupić od razu nie tylko w elektromarketach, ale i u wszystkich operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile. Sprawdzamy wtedy ceny u nich i porównujemy z jednym z elektromarketów. Dziś będzie odwrotnie, sprawdzimy ceny w czterech elektromarketach i porównamy z ceną OnePlus 11 5G + Buds Pro 2 u tego jednego operatora.

Oczywiście wiadomo, iż patrząc po zakupie za gotówkę, korzystniej kupić będzie taki zestaw w sklepie bez specjalnego liczenia, ale dziś porównamy ceny przy zakupach na raty dla osób, które wolą sobie rozłożyć ten koszt na kilkanaście miesięcy.

Porównujemy najmocniejszy zestaw dostępny w sklepach i u operatora - OnePlus 11 5G 16/256GB ze słuchawkami OnePlus Buds Pro 2 w prezencie (regularna cena słuchawek to 899 zł, więc dobre promo).

Naszą recenzję tego urządzenia przeczytacie w tekście: Recenzja OnePlus 11.

W przypadku T-Mobile kupujemy ten zestaw z abonamentem - Oferta M Nielimitowana za 65 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany w dane transfer danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s. Do tego usługa Rozrywka bez Ograniczeń za darmo na pół roku (HBO Max lub Viaplay darmowe przez 6 miesięcy)

Jeśli chodzi o elektromarkety, do zestawu doliczamy porównywalną ofertę bez zobowiązania - będzie to T-Mobile na kartę: Bez limitu XL za 39 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości, limit 140 GB transferu danych w 5G, a dostęp do treści wideo bez zużywania limitu danych).

OnePlus 11 5G ze słuchawkami Buds Pro 2 w EURO RTV AGD

Z naszego zestawienia od razu odpada EURO RTV AGD, który w przedsprzedaży tego zestawu nie zdecydował się na raty, można go kupić tylko za gotówkę - 4 599,00 zł.



OnePlus 11 5G ze słuchawkami Buds Pro 2 w Komputronik.pl

Żaden z elektromarketów nie udostępnia w przypadku tej przedsprzedaży rat 0%, nie da się przy tym ustawić jednej liczby rat dla wszystkich, wybieramy więc domyślne wartości ustawione przez same sklepy.



I tak, w Komputronik.pl za zestaw ten zapłacimy 12 rat po 438,44 zł, co da nam kwotę 5 261,28 zł. Do tego oferta na kartę przed dwa lata kosztować nas będzie 936 zł. Łączny koszt zamknie się nam w kwocie 6 197,26 zł.

OnePlus 11 5G ze słuchawkami Buds Pro 2 w Mediaexpert

W Mediaexpert wyraźnie widać, iż w przypadku rat dopłacamy do tego zestawu dokładnie jedną ratę ekstra.



Za sam sprzęt zapłacimy tu więc 5 058,90 zł, a łącznie z kosztem oferty na kartę 5 994,90 zł - mamy pierwszego lidera, jak na razie.

OnePlus 11 5G ze słuchawkami Buds Pro 2 w x-kom.pl

W x-kom.pl domyślnie koszt zestawu rozłożony jest na 20 rat po 294,34 zł, co daje nam łączny koszt 5 886,80 zł.



Razem z kosztem usług komórkowych - 6 822,80 zł.

OnePlus 11 5G ze słuchawkami Buds Pro 2 w T-Mobile

W T-Mobile na start za ten zestaw zapłacimy 179 zł i później w 24 ratach po 180 zł. Razem: 4 499,00 zł za sam sprzęt.



Doliczmy abonament - 65 zł przez dwa lata daje nam koszt 1 560,00 zł, a więc z urządzeniami wyniesie nas to 6 059,00 zł.

Tak więc, najkorzystniej cenowo wygląda to teraz w Mediaexpert, z łącznym kosztem 5 994,90 zł, ale naprawdę niedaleko wypada tutaj T-Mobile ze swoim kosztem 6 059,00 zł - 64,10 zł różnicy. Podium zamyka Komputronik, a stawkę x-kom.