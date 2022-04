CD Projekt nie pozwoli zapomnieć o CP2077, serial w tym roku, DLC w 2023

Populacja deweloperów CP 2077 zmniejsza się

Jak już wczoraj wspominał Krzysiek, CD Projekt pochwalił się sprzedażą ponad 18 mln kopii gry Cyberpunk 2077, co trzeba uznać za spory sukces. Co prawda na dzień premiery było to 13 mln, więc te 5 mln w całym 2021 roku to przeciętny wynik, ale przy krytyce z jaką musiał zmierzyć się ten tytuł to i tak zaskoczenie. Cyberpunk 2077 szybko tanieje i był już nawet sprzedawany po 5 USD w ramach promocji, więc może być trudno znacznie bardziej rozbudować bazę graczy. Dla porównania Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedał się już w ponad 40 mln egzemplarzy, a opóźniona wersja na konsole nowej generacji przysporzy mu pewnie kolejnych graczy.

To jak CD Projekt traktuje obecnie Cyberpunka 2077 widać również na podstawie wykresu zamieszczonego w prezentacji wynikowej gdzie pokazano podział "mocy deweloperskich" na poszczególne projekty. Zespół odpowiedzialny za poprawki dla CP 2077 znacznie się zmniejszył w ostatnich miesiącach, co nie powinno dziwić po opublikowaniu wersji na konsole nowej generacji. Teraz więcej osób pracuje już nad płatnym dodatkiem do gry, który ma pojawić się dopiero w 2023 roku. Niemal połowa zespołu zajmuje się już natomiast nad innymi projektami, w tym nową grą wiedźmińską zapowiedzianą kilka tygodni temu. The Molasses Flood opracowuje natomiast całkiem nową grę bazującą na jednej z franczyz CDPR, ale ten projekt jest owiany jeszcze tajemnicą.

Plany na 2022 rok są raczej spokojne

Informacja o opóźnieniu płatnego dodatku do Cyberpunka 2077 nie została zbyt dobrze przyjęta przez graczy, ale CD Projekt RED musi zdawać sobie sprawę, że teraz jest na cenzurowanym i nie może wypuścić gry, która nie będzie gotowa. Wygląda więc na to, że spółka nie będzie niczego przyśpieszać. Tym bardziej, że CP 2077 jest nadal bardzo dobrze rozgrywany marketingowo i nie pozwala się o nim zapomnieć. Konto gry na Twitterze jest bardzo aktywne, co jakiś czas publikowane są darmowe dodatki, a w drugiej połowie roku pojawi się serial anime od Netfliksa - Cyberpunk Edge Runners realizowany wspólnie z CD Projektem. To z pewnością zachęci wiele osób do sięgnięcia po grę, podobnie jak to miało miejsce w przypadku serialu o Wiedźminie Geralcie.

Poza pracą nad nowymi grami, CD Projekt będzie musiał też znaleźć czas na dokończenie Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji. Podczas konferencji wynikowej Adam Badowski powiedział, że studio nie podaje terminu bo obecnie ocenia postępy prac Saber Interactive, z którym zakończono współpracę. Gdy ten proces się zakończy studio samodzielnie dokończy grę, która powinna zadebiutować jeszcze w tym roku. Współprace z Saber Interactive zakończono z powodu sankcji nałożonych na Rosję, główne prace deweloperskie odbywały się w Petersburgu co skomplikowało sytuację. Studio nadal sporo inwestuje też w rozwój Gwinta oraz swojej gry mobilnej wiążąc z nimi całkiem spore nadzieje. Wygląda na to, że 2022 rok będzie dla studia raczej spokojny.