Wygląda na to, że wreszcie się doczekamy! W bazie danych PlayStation Store pojawiła się informacja o next-genowej wersji Cyberpunk 2077, a przecieki o nowej aktualizacji robią ogromne wrażenie.

Jak podaje PlayStation Game Size za pośrednictwem Twittera, w bazie danych japońskiej firmy pojawiła się wersja Cyberpunka 2077 na konsolę nowej generacji. Wraz z informacjami o najnowszej grze CD Projekt RED na PlayStation 5, pojawiła się alternatywna grafika, która prezentuje się naprawdę dobrze.

Chociaż na ten moment nie ma żadnych większych szczegółów, to nowości w bazie danych zazwyczaj pojawiają się chwilę przed oficjalną premierą. Podobnie ma być w tym przypadku - informator na Twitterze twierdzi, że next-genowa wersja ma zadebiutować od połowy lutego do początku marca. Wiele zatem wskazuje, że zostało już naprawdę niewiele czasu do cieszenia się Cyberpunkiem w solidnej jakości na nowych konsolach.

Według Gaming Updates and Countdowns, wersja produkcji na nowej generacji ma zawierać trzy tryby:

Quality: PlayStation 5 – dynamiczne 4K i 30 FPS, Xbox Series X – natywne 4K i 30 FPS;

Performance: PlayStation 5 – dynamiczna rozdzielczość (bez 4K) i 60 FPS, Xbox Series X – dynamiczna rozdzielczość (wyższa niż PS5) i 60 FPS;

Tryb ray-tracingu: PlayStation 5 – 1080p i 30 FPS + ray-tracing / Xbox Series X – dynamiczna rozdzielczość niewiele wyższa od 1080p i 30 FPS + ray-tracing.

To samo źródło podaje, że Cyberpunk 2077 w lutym doczeka się aktualizacji 1.5, która wprowadzi całą masę wyczekiwanych zmian. Aktualizacja ma wprowadzić działający i rozbudowany system metra, stylistów zmieniających wygląd głównej postaci, kilka nowych misji oraz lokacji, dodatkowe apartamenty oraz masę mini-gier, które będą rozsiane po całym Night City. Nie da się ukryć, że taka aktualizacja w połączeniu z next-genową aktualizacją może dać Cyberpunkowi drugie życie.

Pierwotnie Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon miały doczekać się next-genowych wersji do końca zeszłego roku. W listopadzie 2021 roku otrzymaliśmy jednak informację, że na patche będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Powodem takiego stanu rzeczy była chęć jak największego dopracowania aktualizacji.

Chociaż zazwyczaj takie ogłoszenia można traktować ze sporym przymrużeniem oka - jest to najwygodniejsze tłumaczenie - to w przypadku CD Projektu taka wieść mogła ucieszyć. Polski deweloper wyciągnął wnioski po falstarcie Cyberpunka i nie chce wydawać już niepełnych produktów. Wygląda jednak na to, że opóźnienie wcale nie będzie tak długie, jak wielu myślało - ulepszone Night City ma stać przed nami otworem już za kilka tygodni.