CD Projekt zawodzi graczy. Nowa aktualizacja do Cyberpunka z poślizgiem

Cyberpunk 2077 do sprzedaży trafił w 2020 r. 5 lata później, gra pojawiła się na Nintendo Switch 2 i pokazała, że takie tytuły doskonale radzą sobie na przenośnym sprzęcie Japończyków. Obecnie, produkcja CD Projekt RED nie przypomina już tego, z czym mieliśmy do czynienia w 2020 r. Znacznie bardziej dopracowana, usprawniona i ładniejsza (zależnie od platformy). Mamy też nową przygodę w ramach dodatku „Widmo Wolności”, nowych bohaterów i jeszcze więcej akcji (lub cichego eliminowania wrogów). I choć wszystko wskazywało, że przygoda z Cyberpunk 2077 zakończyła się wraz z aktualizacją 2.2 (wraz z hotfixami w ramach aktualizacji 2.21), o czym świadczyły komunikaty płynące ze studia, okazuje się, że gra nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Kilkanaście dni temu pojawiła się plotka, że powstaje jeszcze jedna aktualizacja, przy której pracuje ekipa z Virtuos – ta sama, która przygotowała dla Cyberpunk 2077 łatkę z numerkiem 2.2. Plotkę szybko potwierdziło samo CD Projekt RED ustami Alicji Kozery, która poinformowała, że rzeczywiście, Cyberpunk 2077 otrzyma jeszcze jednego patcha i jego premiera zapowiedziana jest na ten tydzień – 26 czerwca.

Cyberpunk 2077 nie żegna się z graczami. Nowa aktualizacja na horyzoncie

Okazuje się jednak, że tego terminu nie uda się dotrzymać, o czym informuje oficjalne konto Cyberpunk 2077 na X (dawniej Twitter):

Choć konkretów na temat aktualizacji nie znamy, przedstawiciele studia zdradzają, że patch 2.3 ma być zbliżony rozmiarowo do tego, co oferował patch 2.2, który zadebiutował w grudniu ubiegłego roku. Co w nim znaleźliśmy?

Teraz będziecie mogli się wyrazić jak nigdy wcześniej. Aktualizacja 2.2 wprowadza ponad 100 nowych opcji personalizacji V, kompatybilność funkcji CrystalCoat™ dla dodatkowych marek pojazdów, zupełnie nową funkcję TWINTONE™ dla pojazdów obsługujących CrystalCoat™ i jeszcze więcej! Tryb foto również otrzymał ulepszenia — nowe opcje kamery i proporcji screenów, możliwość dodania źródeł światła i NPC-ów gotowych zapozować do zdjęcia, a wymieniać można by dalej!

Zwiększyła się również dostępność samochodów do zakupu od Autofixera. Na liście znalazły się:

Mizutani Shion MZ1

Mizutani Shion Targa MZT

Thorton Galena GA32t

Thorton Colby CST40

Archer Quartz EC-L r275

Quadra Type-66 640 TS

Quadra Type-66 680 TS

Mahir Supron FS3-T

Villefort Deleon V410-S Coupe (wymagane Widmo wolności)

Mizutani Hozuki MH2 (wymagane Widmo wolności)

Cyberpunk 2077 w wersji 2.2 wprowadził też szereg zmian i poprawek w questach i samej rozgrywce – zarówno w podstawowej wersji gry, jak i w dodatku fabularnym „Widmo Wolności”. I choć łatka ta nie wprowadzała nowych zadań, mówi się, że nowa aktualizacja ma zaoferować graczom dodatkowe wyzwania i misje. Co to może być? Przekonamy się, gdy studio będzie gotowe do zdradzenia szczegółów. Kiedy? Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne informacje.