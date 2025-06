Hity za ułamek ceny. Wystartowała Letnia Wyprzedaż w GOG

Lato zbliża się wielkimi krokami. A to to oznacza jedno – sezon na letnie wyprzedaże w najpopularniejszych sklepach z grami w wersji cyfrowej. Na promocje zaprasza właśnie GOG. Co przygotowano dla graczy?

Fani gier komputerowych czekali na ten moment cały rok. Na platformie GOG rozpoczęła się właśnie Letnia Wyprzedaż, która trwa od 18 czerwca do 9 lipca. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w kultowe tytuły i nowoczesne produkcje w znacznie obniżonych cenach. W ofercie znajduje się ponad 8000 przecenionych gier, a spora część promocji zaskoczy najniższymi cenami w historii sklepu.

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na platforme GOG, na wyróżnienie zasługują przede wszystkim gry CD Projekt RED. W super cenach dostępny jest m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon w edycji Kompletnej za 30 zł, Cyberpunk 2077 za 79,59 zł, jak i dodatek Widmo Wolności za 75 zł. Decydując się na zakup pakietu Cyberpunk 2077: Ultimate Edition z grą, dodatkiem i masą bonusów, zapłacicie 137,79 zł. W niższych cenach znalazły się też Baldur's Gate 3 za 199,19 zł, SILENT HILL 2 za 179,39 zł, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition za 68,99 zł, czy The Alters, od polskiego 11bit Studios. Gra zadebiutowała kilka dni temu, a już można ją kupić nieco taniej, za 108,99 zł.

GOG rozpieszcza graczy. Prawdziwe klasyki w niższych cenach

Ale to nie wszystko, bo warto przypomnieć, że GOG od lat stara się stworzyć bibliotekę klasycznych gier, o których zapomnieli twórcy i wydawcy. A wszystko to w ramach programu GOG Preservation Program. To prawdziwa biblioteka tytułów, które idealnie wpisują się w pierwotny tytuł platformy – Good Old Games.

GOG ma ambitne plany na stworzenie archiwum klasyków, ale nie jest to zawsze łatwe. Zakwalifikowanie gry do GOG Preservation Program wymaga wielu testów jakości, przeprowadzanych przez wewnętrzny zespół. Jeśli testy te zakończą się niepowodzeniem, do gry wprowadzane są odpowiednie poprawki i zmiany, by spełniała standardy jakości GOG. Kolejnym krokiem jest nadanie pieczęci GOG Preservation Program i przyznanie jej statusu Good Old Game. Platforma zaznacza jednak, że wszystko wymaga czasu i już teraz w sklepie dostępnych jest wiele klasyków, które mogą kwalifikować się do programu, ale nie zostały jeszcze dokładnie sprawdzone. Problem też pojawia się w kwestii kompatybilności. Gry udostępniane w ramach GOG Preservation Program dostępne są wyłącznie na sprzętach z Windowsem – posiadacze komputerów z macOS, czy Linux muszą obejść się smakiem.

Wracając jednak do samego programu GOG Preservation Program. W ramach Letniej Wyprzedaży, wiele gier z katalogu odrestaurowanych klasyków dostępnych jest w niższych cenach. Kolekcję Mortal Kombat 1+2+3 kupicie za 5 zł, Heroes of Might and Magic 3: Complete za 9,89 zł, zestaw Resident Evil Bundle składający się z oryginalnych Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3 kosztuje 79,99 zł. Jest też oryginalny Wiedźmin w edycji Rozszerzonej za 4,49 zł.