Epic Games z perełką kompletnie za darmo. Co w tym tygodniu?

Co w tym tygodniu sklep Epic Games przygotował dla graczy? To wciągająca produkcja, obok której nie można przejść obojętnie.

Epic Games Store od lat konsekwentnie oferuje graczom darmowe gry, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych firm wydawniczych, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Co tydzień w ofercie pojawia się nowa gra, a rok 2025 przyniósł już wiele ciekawych propozycji wartych uwagi lub włączenia do swojej wirtualnej kolekcji.

Niedawno gracze mogli zdobyć m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne Two Point Hospital, które można śmiało nazwać duchowym spadkobiercą Theme Hospital. Kto nie skorzystał, niech żałuje i czeka na kolejną promocję.

Epic Games rozpieszcza jak zwykle. Co w tym tygodniu?

W tym tygodniu mamy tylko jedną darmową grę, ale myślę, że każdy powinien być zadowolony. W szczególności dotyczy to miłośników tekstowych przygodówek, w których do rozwiązania jest sprawa kryminalna. The Operator bo to właśnie o tej grze mowa, jest produkcją studia Bureau 81. Wcielamy się w niej w agenta fikcyjnej agencji rządowej zajmującej się rozwiązywaniem trudnych spraw i to od nas zależy, czy będzie w stanie złapać przestępców – także tych, działających w sieci. Wszystko w ramach współpracy z innymi agentami działającymi w terenie.