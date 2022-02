Ukraina pogrążona jest w wojnie wywołanej przez Rosję. Z całego świata płyną liczne zapomogi w celu wsparcia organizacji charytatywnych pomagających cywilom dotkniętym skutkami działań wojennych. Polski wydawca gier komputerowych – CD Projekt – również nie pozostaje bezczynny. Twórcy wiedźmina poinformowali na Twitterze, że przekażą pieniądze na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

CD Projekt przekaże milion złotych na rzecz zbiórki humanitarnej

CD Projekt RED zamieścił na Twitterze notkę z wyrazami wsparcia dla naszych zachodnich sąsiadów. W geście solidarności firma przekaże milion złotych na poczet pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Ponadto grupa CD Projekt nawołuje do wspólnego zjednoczenia i wparcia Ukrainy w tym niezwykle trudnym czasie.

PAH od ponad 29 lat udziela pomocy krajom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Aktualnie organizacja działa w Somalii, Sudanie Południowym, Kenii, Jemenie, Iraku i Libanie. W obliczu tragicznych wydarzeń na Ukrainie Polska Akcja Humanitarna wysyła wolontariuszy w rejony działań wojenny, aby wspomóc poszkodowanych mieszkańców i mieszkanki Ukrainy. W serwisie siepomaga została zorganizowana także zbiórka pieniędzy. Według PAH blisko 3 miliony poszkodowanych wymaga bezpośredniej pomocy. Sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza dla osób starszych, które ze względu na wiek i choroby nie mogą opuścić miejsca zamieszkania. Niezbędne są zestawy żywnościowe oraz artykuły higieniczne.

Źródło: PAH

Polska Akcja Humanitarna działa na Ukrainie od 2014 roku, kiedy to konflikt między Ukrainą a Rosją znajdował się dopiero we wstępnej fazie. Dziś, w obliczu otwartych działań wojennych konieczna jest każda pomoc. Wszystkich chętnych do wsparcia zbiórki odsyłam pod ten adres. Nie bądźmy obojętni.