To tu rozpieszczają darmowymi grami. Warto skorzystać

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends.

Przed weekendem skończyła się promocja na Jurassic World Evolution 2. To kontynuacja ekonomicznej gry strategicznej z 2018 roku, oferująca nową kampanię fabularną z udziałem bohaterów (oraz aktorów) znanych z filmów z serii Jurassic World. Gra zawiera cztery tryby rozgrywki i rozszerzoną kolekcję dinozaurów. Kampania fabularna umieszcza gracza w centrum wydarzeń po filmie "Jurassic World: Upadłe królestwo". Współpracując z postaciami takimi jak dr Ian Malcolm i Claire Dearing, gracz musi chronić i kontrolować dinozaury rozprzestrzenione po USA.

A co w tym tygodniu czeka na graczy?

Epic Games za darmo. Wiemy, w jakie tajemnicze tytuły można zagrać bez wydawania złotówki

Wraz z udostępnieniem darmowego Jurassic World Evolution 2, na stronach Epic Games pojawiły się grafiki wskazujące, że kolejne tygodni to "tajemnicze gry", które na dobrą sprawę mogą być zarówno hitami od największych studiów, jak i tytułami nieco mniejszymi, od twórców indie. Dziś już znamy szczegóły związane z dwoma tytułami, które można odebrać za darmo przez kilka kolejnych dni. I, co ciekawe, są to produkcje skierowane przede wszystkim do fanów... kotów :)

Cat Quest to wielokrotnie nagradzana gra RPG z elementami akcji. To prawdziwa kocia przygoda napędzana łupami. Seria charakteryzuje się przede wszystkim uroczą i przyciągającą uwagę oprawą graficzną, a jej system walki, z elementami magii daje ogromną satysfakcję. Pierwsza gra z cyklu ukazała się już w 2017 r. i do tej pory doczekała się dwóch kolejnych odsłon: Cat Quest II oraz Cat Quest III.

Ruszajcie na wielką przygodę i ścigajcie złowrogiego Drakotha i swoją porwaną siostrę! Odkrywajcie ogromną mapę Felingardu, ryzykujcie życiem i ogonem podczas wyprawy do lochów po epickie łupy i podajcie pomocną łapę obsadzie futrzanych postaci w licznych zadaniach dodatkowych.

Neko Ghost, Jump! to logiczna platformówka, w której gracze nie tylko przełączają się między widokami 2D i 3D, ale również między formą fizyczną i duchową głównego bohatera, co pozwalać rozwiązywać zagadki, eliminować przeciwników oraz szybciej przechodzić na kolejne poziomy. Co ciekawe, gra obecnie znajduje się w fazie wczesnego dostępu, a więc mówimy o tytule, który wciąż jest tworzony i dzięki wsparciu samych graczy na premierę będzie bardziej dopracowana i pozbawiona większych błędów i problemów.

Obie gry odbierzecie za darmo w Epic Games Store do najbliższego czwartku 27.03. Tego samego dnia pojawi się kolejna, darmowa gra. Jaka? Przekonamy się za kilka dni.