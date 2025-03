Fani Hogwarts Legacy będą zawiedzeni. Warner Bros podjął już decyzję

Fani Hogwarts Legacy mają spore powody do niezadowolenia. Powstające DLC do lubianej gry zostało anulowane. Ma to związek z nową strategią Warner Bros.

Na początku 2023 roku swoją premierę miała gra Hogwarts Legacy, której akcja rozgrywała się w świecie czarodziejów, znanym z powieści J.K.Rowling o przygodach Harry'ego Pottera. Gra została bardzo ciepło przyjęta, o czym świadczą wyniki sprzedażowe. Gra została kupiona ponad 30 milionów razy, przez co uplasowała się wysoko na liście gier z największą liczbą sprzedanych kopii. Nic zatem dziwnego, że gracze wyczekiwali DLC, które miało zostać wydane jeszcze w tym roku. Czeka ich jednak niemiła niespodzianka.

Reklama

Hogwarts Legacy - DLC nie zostanie wydane

Warner Bros. podjęło decyzję o anulowaniu niezapowiedzianego dodatku DLC do popularnej gry RPG akcji Hogwarts Legacy. Decyzja ta jest częścią szeroko zakrojonej restrukturyzacji działu gier wideo, która nastąpiła po zamknięciu znanego studia Monolith Productions. Informację tę podał Jason Schreier z Bloomberga.

Według doniesień, Warner Bros. Discovery zrezygnowało z planowanego dodatku fabularnego do Hogwarts Legacy, który miał pojawić się jeszcze w tym roku. Rozszerzenie miało wprowadzić nowe wątki fabularne oraz dodatkową zawartość dla graczy. Jednak wewnętrzne analizy wykazały, że planowany dodatek nie oferował wystarczającej wartości w stosunku do ceny, jaką miało za niego zapłacić studio. W obliczu trudności finansowych i zmian w strategii firmy, projekt został oficjalnie anulowany.

Decyzja o anulowaniu dodatku do Hogwarts Legacy to tylko część większej kampanii mającej na celu powrót do rentowności po słabym roku 2024. W ramach tej strategii Warner Bros. zamknęło już trzy duże studia deweloperskie, w tym Monolith Productions, które zasłynęło grami z serii Middle-Earth: Shadow of Mordor i Shadow of War. Firma skasowała także projekt gry o Wonder Woman, co wskazuje na duże zmiany w priorytetach wydawniczych.

Grafika: Warner Bros.