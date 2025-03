Za darmo grzech nie skorzystać. Taka okazja tylko w tym tygodniu!

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends.

Przed weekendem skończyła się promocja na darmowe RGP z elementami akcji Mortal Shell. Choć nie jest już ona dostępna za darmo w Epic Games Store, wciąż możecie ją odebrać w ramach Amazon Prime Gaming – pod warunkiem, że opłacacie regularnie abonament Amazon Prime. W ramach darmówek od Epic, był też zestaw dodatków do World of Warships. Na graczy czekała paczka składająca się m.in. z japońskiego okrętu Yūbari, dodatkowego slotu w porcie, 444444 kredytów, czy 44444 elitarnych punktów doświadczenia dowódcy.

A co w tym tygodniu przygotował sklep? Na graczy czeka tylko jeden tytuł, ale to cisza przed burzą, gdyż już w przyszłym tygodniu Epic Games zaskoczy wielu.

Epic Games rozpieszcza graczy. W tym tygodniu prawdziwy hit!

Do 27 marca w Epic Games Store czeka na was darmowe Jurassic World Evolution 2. To kontynuacja ekonomicznej gry strategicznej z 2018 roku, oferująca nową kampanię fabularną z udziałem bohaterów (oraz aktorów) znanych z filmów z serii Jurassic World. Gra zawiera cztery tryby rozgrywki i rozszerzoną kolekcję dinozaurów. Kampania fabularna umieszcza gracza w centrum wydarzeń po filmie "Jurassic World: Upadłe królestwo". Współpracując z postaciami takimi jak dr Ian Malcolm i Claire Dearing, gracz musi chronić i kontrolować dinozaury rozprzestrzenione po USA.

Gra oferuje udoskonalone narzędzia zarządzania, możliwość budowy i personalizacji obiektów oraz zatrudniania naukowców. Tryb piaskownicy pozwala na swobodną kreację, a tryb wyzwań stawia gracza przed różnorodnymi zadaniami. W Jurassic World Evolution 2 znajdziemy ponad 75 gatunków prehistorycznych zwierząt, w tym pływające i latające gady. Zachowują się realistycznie, walcząc o terytoria i reagując na otoczenie. Gracz może modyfikować wygląd i cechy dinozaurów poprzez bioinżynierię.

Jednak to nie wszystko, gdyż Epic Games Store przygotowuje coś jeszcze. Zazwyczaj sklep zdradza, jaka będzie kolejna darmowa gra po zakończeniu obecnie trwającej promocji. Tym razem wracamy do tzw. "tajemniczych gier", które na dobrą sprawę mogą być zarówno hitami od największych studiów, jak i tytułami nieco mniejszymi, od twórców indie. Choć na ten moment nie ma żadnych informacji ani sugestii, co to może być, warto trzymać rękę na pulsie. W przeszłości wielokrotnie tytuły tajemniczych gier trafiały do sieci psując nieco niespodziankę graczom. Czy tak będzie tym razem? Przekonamy się już za kilka dni!