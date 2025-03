Czujesz pustkę po KCD II, Avowed lub AC: Shadows? W te gry możesz zagrać następnie

Dopiero początek 2025 roku, a my już mieliśmy kilka najważniejszych premier tego roku. W lutym ukazał się Kingdom Come: Deliverance II oraz Avowed. W pierwszej z tych gier przeniesieni zostajemy do średniowiecznych Czech, gdzie ponownie wcielamy się w Henryka, syna kowala ze Skalicy, który z chłopa nagle staje się rycerzem i zostaje wplątany w intrygi, które początkowo go przerastają. Z kolei Avowed pozwala zanurzyć się w świat znany z serii gier Pillars of Eternity, gdzie wcielamy się w wysłannika imperium Aedyru i przyjdzie nam zbadać sprawę tajemniczej zarazy w nowym świecie.

Z kolei w marcu odbyła się premiera Assassin's Creed: Shadows. Serii nikomu nie trzeba przedstawiać, a najnowsza odsłona przenosi graczy do feudalnej Japonii. O odbiorze tych gier tutaj dyskutować nie będę, lecz na pewno znajdą się osoby, które albo je ukończyły, albo się od nich odbiły. To właśnie dla nich jest poniższe zestawienie.

Ryse: Son of Rome

Jeśli urzekła cię realistyczna walka i wciągająca historia w Kingdom Come: Deliverance II, to "Ryse: Son of Rome" może być strzałem w dziesiątkę. Wcielasz się w Mariusza Titusa, rzymskiego żołnierza, którego rodzina zostaje zamordowana przez barbarzyńców. Jego droga prowadzi przez krwawe pola bitew Brytanii, gdzie staje się legendą.

Grafika: Crytek

Gra wyróżnia się brutalną walką wręcz, efektownymi animacjami i niesamowitą grafiką napędzaną przez CryEngine. Chociaż rozgrywka jest liniowa, oferuje spektakularne doznania wizualne i emocjonujące bitwy w stylu filmów historycznych. Z jednej strony mamy motywy historyczne i walkę na miecze, z drugiej potyczki są diametralnie różne, a na ekranie stale się coś dzieje. Dlatego też może być to doskonała odskocznia nawet dla osób, które spędziły dziesiątki godzin w KCD II.

Dark Messiah of Might & Magic

Nie będę ukrywał, że jest to jedna z moich ulubionych gier wszech czasów i jestem przekonany, że dla fanów Avowed, poszukujących gry z dynamicznym systemem walki i elementami RPG, Dark Messiah of Might & Magic jest świetnym wyborem. Gra łączy intensywną walkę wręcz, zaawansowaną fizykę i rozwój postaci w klimacie mrocznego fantasy.

Wcielasz się w Saretha, który bardzo szybko zostaje wplątany w intrygę, którą nie do końca jest w stanie pojąć. Bardzo szybko przyjdzie ci podjąć decyzje, które zdeterminują, czy będziesz podążać ścieżką światła, czy mroku.. Gra oferuje różnorodne style walki - od miecza po magię - oraz umożliwia wykorzystanie otoczenia do pokonywania przeciwników. Znakomity wybór dla tych, którzy szukają bardziej intensywnej i interaktywnej walki niż w Avowed.

Middle-earth: Shadow of War

Jeśli spodobała ci się mieszanka skradania i walki w AC: Shadows, to Middle-earth: Shadow of War może spełnić twoje oczekiwania. Gra przenosi cię do świata Władcy Pierścieni, gdzie jako Talion walczysz z armiami Saurona, zdobywasz twierdze i budujesz własną armię orków.

Największym atutem gry jest system Nemezis, który sprawia, że każdy wróg ma unikalną osobowość, historię i relacje z graczem. Walka przypomina serię Batman Arkham, oferując dynamiczne starcia z efektownymi kontrami.

Sekiro: Shadows Die Twice

Bardziej wymagający gracze, dla których najnowsze produkcje są zbyt łatwe, mogą odnaleźć się w Sekiro. Jeśli cenisz wyzwania i precyzyjną walkę, to Sekiro: Shadows Die Twice jest obowiązkowym tytułem. Wcielasz się w wojownika, który musi ocalić swojego pana i pomścić zniewagi klanu Ashina.

Gra oferuje unikalny system walki oparty na parowaniu ciosów, intensywne starcia z bossami oraz nieliniowy przebieg fabuły. To doskonały wybór dla graczy, którzy w AC: Shadows polubili walkę kataną i chcieliby doświadczyć czegoś bardziej wymagającego.

Outward

Dla tych, którzy szukają otwartego świata z surową mechaniką przetrwania, Outward może być świetnym wyborem. Gra kładzie duży nacisk na eksplorację, zarządzanie zasobami i przygotowanie się do wyprawy.

Grafika: Nine Dots Studio

W przeciwieństwie do klasycznych gier RPG, nie jesteś wybrańcem ani bohaterem - jesteś zwykłym podróżnikiem, który musi przetrwać w surowym świecie. System walki wymaga sprytu i odpowiedniej strategii, a brak funkcji szybkiej podróży sprawia, że każda ekspedycja jest wyzwaniem.