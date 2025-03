Assassin’s Creed Shadows za darmo od MSI – co trzeba zrobić?

Assassin’s Creed Shadows to obecnie jeden z najgorętszych tematów w branży gier. Pomimo jednak wielu kontrowersji natury ideologiczno-politycznej, gra jawi się pod wieloma względami jako kawał naprawdę dobrego akcyjniaka. Czy tak faktycznie jest? Możecie przekonać się o tym sami i to bez płacenia za grę – wystarczy kupić jeden z produktów MSI.

Reklama

Gamingowa marka MSI nawiązała współpracę z Ubisoftem i rozdaje kody na Assasin’s Creed Shadows. Jest jednak jeden warunek – trzeba kupić jeden z poniższych sprzętów od MSI do 20 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów), by wziąć udział w promocji.

Lista wybranych sprzętów, które biorą udział w akcji:

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Futurystycznie wyglądający laptop gamingowy z procesorem Intel Core Ultra 9 285HX i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 na pokładzie

MEG MAESTRO 700L PZ

Obudowa mid-tower z aluminiową konstrukcją i panoramicznym szklanym panelem 270°, który eksponuje podzespoły wewnątrz PC. Posiada wsparcie dla pionowego montażu GPU i cechuje się kompatybilnością ze standardowymi płytami głównymi.

ATAMAG 20Gbps

Przenośny magnetyczny SSD z interfejsem SuperSpeed USB 20 Gbps oraz prędkościami transferu sięgającymi 1600 MB/s. Dostępny w pojemnościach 1 TB, 2 TB oraz 4 TB – jest kompatybilny z USB-C oraz obsługuje formaty wideo ProRes na iPhone 16/15 Pro (Max).

Reklama

Roamii BE Lite Mesh System

System Mesh zapewniający bezprzewodowe łączenie urządzeń mobilnych obsługujących WiFi 7. Współpracuje z aplikacjami przyspieszającymi AI oraz FortiSecu

Reklama

Więcej informacji na temat promocji na stronie MSI.