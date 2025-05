Call of Duty w świecie smoków – Skyrim zamienił się w pole bitwy

Fani gier RPG – a szczególnie ci, którzy cenią sobie produkcje Bethesdy – żyją jeszcze niedawno wydanym remakiem Obliviona, ale za moment przedstawię Wam dowód na to, że warto ponownie wrócić do mroźnej krainy Skyrim. Moderzy wykonali bowiem tytaniczną pracę i zrobili ze Skyrima drugowojenny poligon. Call of Duty – Tamriel at War to wyjątkowe doświadczenie z pogranicza dwóch kultowych gatunków.

Czym jest Call of Duty – Tamriel at War?

Pierwsze próby uczynienia ze Skyrim drugowojennego shootera obserwowaliśmy w 2023, gdy społeczność moderów próbowała połączyć piątą część serii The Elder Scrolls z elementami World of Tanks i Call of Duty. Teraz jednak mamy do czynienia ze znacznie bardziej ambitnym projektem – i to zarówno pod względem mechanicznym, jak i wizualnym.

Czym jest Call of Duty – Tamriel at War? To potężny mod do Skyrima, który wprowadza do gry oddziały piechoty, lotnictwo i czołgi. Od strony rozgrywki to klasyczny, ale rozbudowany pod względem możliwości shooter – twórcy wręcz chwalą się, że to najbardziej zaawansowany pod względem mechaniki broni palnej mod na platformie Nexus.

Ten mod zawiera najbardziej zaawansowaną mechanikę broni palnej spośród wszystkich modów do Skyrim dostępnych na Nexusie. I co najlepsze – wszystko to za darmo.

Gracze mają do dyspozycji takie elementy wyposażenia żołnierzy jak karabiny powtarzalne, karabiny szturmowe, broń przeciwpancerna, miotacze ognia czy wyrzutnie rakiet. Mod dzieli postacie na całą masę zróżnicowanych i historycznie odwzorowanych klas, takich jak straż graniczna, bataliony strzelców czy jednostki karne, a każda z nich cechuje się odmiennymi perkami – oficerowie mogą na przykład wzywać naloty czy ostrzał artyleryjski.

Czołgi zamiast smoków w krwawej oprawie

Ważnym elementem Call of Duty – Tamriel at War są też pojazdy wojenne, czyli czołgi, niszczyciele czołgów i samoloty. Gracze zasiądą za sterami T-34-85, ISU-152, Pantery czy Tygrysa, a fani lotnictwa będą mogli pilotować kultowe maszyny pokroju JU-87 czy IL-2.

Twórcy chwalą się, że od strony wizualnej mod prezentuje się fantastycznie, bo włożono wiele pracy w realistyczne – a co za tym idzie, brutalne – odwzorowanie warunków drugowojennego pola bitwy. Z pewnością jest to rozgrywka dla pełnoletnich, bo mod wręcz kipi od efektów specjalnych pokroju rozczłonkowań czy zwęgleń – w opisie moda czytamy, że żołnierze realistycznie giną pod gąsienicami czołgów czy w wyniku pobliskiego wybuchu granatu.

Jak zainstalować Call of Duty – Tamriel at War

Autorzy moda twierdzą, że jest banalnie łatwy do zainstalowania, i faktycznie – jedynym wymaganiem jest SKSE, czyli Skyrim Script Extender, pozwalający moderom na dodanie do gry nowych funkcji i zmienianie już obecnych. Twórcy zalecają umieszczenie moda na końcu load order, czyli listy aktualnie używanych modyfikacji.

Ważną wskazówką dla osób, które już bawiły się w modyfikowanie Skyrima, jest wyłączenie efektów gore, bo mod ma już wbudowane wszystkie urozmaicenia wizualne. W razie problemów z płynnością i spadkami klatek pomocne powinno okazać się obniżenie jakości cieni i zasięgu ich rysowania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w oficjalnym wpisie autorów moda.