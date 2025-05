GTA VI dopiero za rok, ale twórcy odkrywają karty. Co już wiemy?

Na rok przed premierą GTA VI studio Rockstar odkrywają pierwsze karty związane z bohaterami i lokacjami, które będą towarzyszyć rozgrywce. Co wiemy o głównych postaciach i mieście Vice City?

Jason i Lucia zawsze czuli, że los im nie sprzyja. Jednak gdy łatwy skok kończy się katastrofą, poznają najmroczniejsze oblicze najbardziej słonecznego miasta w Ameryce i trafiają w sam środek przestępczego spisku, który swoimi mackami oplata cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, muszą na sobie polegać tak, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Wraz z najnowszym zwiastunem GTA VI, na który gracze czekali półtora roku, Rockstar Games zdradziło nieco więcej na temat głównych bohaterów, ważnych postaci i samego świata Vice City, który przyjdzie nam zwiedzić już w przyszłym roku.

Jason wychował się w otoczeniu drobnych oszustów i przestępców, a próby wyrwania się z tej rzeczywistości zakończyły się porażką. Zawędrował w końcu do Leonida Keys, gdzie dla legendarnego przemytnika Briana Hedera wykonuje różne brudne zadania w zamian za dach nad głową. Lucia natomiast, po dzieciństwie pełnym przemocy i pobycie w zakładzie karnym Leonida Penitentiary, wychodzi na wolność z determinacją, by nie powtórzyć błędów z przeszłości. Jej pragmatyzm i chłodna kalkulacja czynią z niej postać równie złożoną, co nieprzewidywalną. Ich partnerstwo może być zarówno szansą, jak i przekleństwem – od tej relacji zależy nie tylko ich przyszłość, lecz także finał całej historii.

Bohaterowie to nie wszystko. GTA VI musi zachwycić światem

Vice City w GTA VI pełne jest barwnych postaci, z którymi Jason i Lucia przyjdzie się spotkają Brian nadal prowadzi interesy w Keys, wspominając najlepsze czasy przemytniczych szlaków z czasów swojej młodości. Boobie Ike, król nocnego życia Vice City, łączy błyskotliwą karierę klubową ze studiem nagrań i nielegalnymi interesami, podczas gdy młody Dre’Quan Priest stawia na rozwój własnej wytwórni Only Raw Records i duet Real Dimez. Z kolei Cal Hampton, paranoiczny teoretyk spiskowy, czy Raul Dimez – wytrawny rabuś banków, nadają rozgrywce aurę nieustannego napięcia i zagrożenia.

Tym, co wyróżnia świat GTA VI, są niepowtarzalne miejsca, które przyjdzie nam zwiedzić. Vice City, neonowa metropolia inspirowana Miami, kusi luksusem i wystawnym nocnym życiem, lecz równie często staje się scenerią śmiertelnie niebezpiecznych konfrontacji. W tej wielkomiejskiej dżungli rywalizują największe gangi, rodzą się kariery i upadają imperia. Leonida Keys – egzotyczny archipelag wysp na południu stanu – stanowi tło dla działalności przemytników. Wyspy, poprzecinane kanałami i mostami, to miejsce, gdzie przemyca się towary, ukrywa łupy i prowadzi szemrane interesy z dala od oczu stróżów prawa.

Istotną rolę odgrywają także Grassrivers, rozległe bagna i mokradła, przez które trudno się przedrzeć. Ten dziki region, ze swoimi kanałami i nieufną społecznością, jest ostoją dla ludzi pragnących zniknąć z radarów cywilizacji. Warto również wspomnieć o porcie Gellhorn z jego rozbudowaną infrastrukturą przemysłową i setkami kontenerów, wśród których spotyka się przedstawicieli półświatka i lokalnej władzy. Port Gellhorn nie tylko łączy Leonidę z resztą świata, lecz także stanowi centrum nielegalnych transakcji.

Góra Kalaga, położona na zachodnich krańcach stanu, przyciąga wszystkich, którzy pragną ukryć się w odludnych, górzystych terenach. Stanowi schronienie dla buntowników i survivalowców, a lasy i jaskinie kryją niejedną tajemnicę. Z kolei miasteczko Ambrosia, pozornie sielskie i senne, skrywa sieć lokalnych układów i nielegalnych interesów. W tych prowincjonalnych realiach władza i prawo mają zupełnie inne znaczenie niż w neonowym Vice City.

GTA VI będzie rewelacyjne. Warto czekać!

Każda z tych lokalizacji pełni znaczącą funkcję w rozgrywce i fabule GTA VI. Tutejsza geografia nie tylko różnicuje mechaniki gry – podróż łodzią przez Keys czy trudne pościgi po bagnach Grassrivers – ale także wpływa na klimat opowieści, oferując graczowi wrażenie zanurzenia w autentycznym, tętniącym życiem świecie. W Leonidzie granica pomiędzy pięknem a brutalnością jest zawsze cienka: rajskie plaże kryją niebezpieczne tajemnice, a miejscowi – czy to w klubach Vice City, czy podczas nocnych transakcji w Ambrosii – nigdy nie pokazują prawdziwych kart na dłoni.

GTA VI zapowiada się fenomenalnie, ale przed studiem jeszcze wiele wyzwań, by sprostać oczekiwaniom graczy. Czy się uda? Przekonamy się 26 maja 2026 roku.