DOOM powraca z hukiem. Zobacz gameplay The Dark Ages w 4K

Fani mrocznego uniwersum DOOM z niecierpliwością wyczekują premiery DOOM: The Dark Ages, a najnowsze informacje i materiały z gry sugerują, że będzie to jedna z najbardziej widowiskowych odsłon serii. Największą niespodzianką jest wprowadzenie potężnego mech suita – gigantycznej zbroi bojowej, która pozwoli graczom stanąć naprzeciw piekielnym siłom z niespotykaną dotąd siłą.

DOOM: The Dark Ages. Pokazano gameplay jeszcze przed premierą

Choć gra wciąż czeka na swoją oficjalną premierę, embargo informacyjne zostało już zniesione, co pozwoliło wybranym dziennikarzom i recenzentom podzielić się pierwszymi wrażeniami. Opinię o najnowszej odsłonie można przeczytać również na portalu Antyweb. Wśród ujawnionych szczegółów największe emocje budzi właśnie mech suit – ogromna maszyna, do której Slayer podłącza się za pomocą specjalnego czipa, synchronizując swoje ruchy z mechanicznymi kończynami giganta.

Po wejściu do środka zaczyna się prawdziwa rzeź. Mech umożliwia walkę wręcz z demonami rozmiarów endgame’owych bossów znanych z poprzednich części. Mocarne ciosy, dewastujące kombinacje oraz potężne stąpnięcia, które ogłuszają pobliskich wrogów, to tylko część jego możliwości. W późniejszym etapie do arsenału dołącza także potężny railgun, umożliwiający likwidowanie przeciwników z dużej odległości.

Choć zaprezentowane fragmenty gameplayu z mech suitem budzą ogromny entuzjazm, niektórzy recenzenci podkreślają, że klasyczna rozgrywka jako Slayer nadal oferuje większą dynamikę, swobodę poruszania i wyższy poziom trudności. To właśnie ona ma nadal stanowić trzon zabawy, oferując satysfakcję płynącą z szybkiej walki i zręcznościowych starć.