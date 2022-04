Activision w końcu bierze się za cheaterów. Oszustów pozbawi niezbędnych funkcji

Call of Duty Warzone było jedną z tych nielicznych gier, które wciągnęły mnie niemiłosiernie. Nie jestem wielkim fanem formatu Battle Royal, ale Warzone – zwłaszcza ze zgraną ekipą – miał w sobie to coś. W grze spędziłem setki godzin do czasu, aż produkcja stała się całkowicie niegrywalna przez panoszących się cheaterów, nad którymi twórcy kompetnie stracili kontrolę. Rozdawano co prawda bany, jednak kolejne konta powstawały niczym grzyby po deszczu. Tym razem Activision testuje nową taktykę. Oszuści staną się właściwie niewidomi.

Anti-cheatem po oczach

Wydawać by się mogło, że blokada konta to najsurowsza kara, jaką developer może nałożyć na nieuczciwego gracza. Ta taktyka podjudza jednak oszustów do zakładania kolejnych kont, a to tylko zaostrza problem. A gdyby tak sprawić, że cheaterzy poczują na własnej skórze to, czego doświadczają zwykli gracze? Activision chce pozbawić cheaterów tego, na czym najbardziej im zależy – nieuczciwej przewagi. Zwykły ban do żadna nauczka, dlatego też nowy anti-cheat napsuje oszustom nieco krwi, zanim zorientują się co jest grane.

Źródło: Activision

Metoda nazywana przez Activision „cloakingiem” polega na kompletnym pozbawieniu cheatera orientacji. Gracz, na którego kara zostanie nałożona, nie będzie widział ani swoich przeciwników, ani nadlatujących kul. Dodatkowo oponenci staną się także całkowicie niesłyszalni, aby potencjalny oszust w końcu otrzymał zasłużony oklep. Activision chce w ten sposób dać cheaterom chwilowe poczucie, że wszystko jest w porządku, żeby obserwować jego zachowanie oraz systemy, z których próbuje korzystać. Normalni gracze zaś będą mieli okazje do słodkiej zemsty na znienawidzonych niszczycielach dobrej zabawy.

Aktualizacja z nowym ani-cheatem zostanie niebawem wprowadzona do trybu wieloosobowego Call of Duty: Vanguard, a następnie do darmowego Warzone. W parze z wprowadzoną jakiś czas temu tarczą obrażeń – uniemożliwiającą oszustowi zbijanie punktów zdrowia legalnym graczom – ma przyczynić się do znacznego spadku oszukańczego procederu, który według Activision powoli zanika.

