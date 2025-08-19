Chiny prężą muskuły. Ich kosmiczna tarcza jest nie do zdarcia

Chińscy astronauci z misji Shenzhou 20 przeprowadzili kolejny spacer kosmiczny, instalując dodatkowe osłony chroniące stację Tiangong przed kosmicznymi odłamkami i wykonując prace konserwacyjne na jej zewnętrznej strukturze.

Wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to nie jest jedyny tego typu obiekt na orbicie okołoziemskiej. Od 2022 roku została tam umieszczona również chińska stacja Tiangong, która w ramach upływu czasu była rozbudowywana o kolejne moduły.

Chińska załoga stacji kosmicznej Tiangong przeprowadziła w piątek (15 sierpnia) trwający sześć i pół godziny spacer kosmiczny, którego głównym celem było wzmocnienie ochrony placówki przed uderzeniami kosmicznych odłamków. Świat poinformowały o tym wydarzeniu państwowe media.

Dwóch członków misji Shenzhou 20 – Chen Dong i Wang Jie – opuściło moduły orbitalne, aby zainstalować dodatkowe osłony przeciwko potencjalnie groźnym fragmentom śmieci kosmicznych. Jak podkreślają eksperci z Chińskiej Agencji Załogowych Lotów Kosmicznych, była to już druga taka operacja w ostatnich miesiącach. Podobne prace wykonano także w maju.

Chiny wzmacniają osłonę swojej stacji kosmicznej

Nie było to jednak jedyne przedsięwzięcie podczas ostatniego spaceru taikonautów. Oprócz montażu osłon, przeprowadzili rutynowe kontrole oraz konserwację sprzętu znajdującego się na zewnętrznych strukturach stacji. Wewnątrz Tiangongu trzeci członek załogi, Chen Zhongrui, wspierał kolegów w trakcie całej operacji. Dla Chena Donga był to już szósty spacer kosmiczny, co jest niemały osiągnięciem, gdyż jest on rekordzistą wśród chińskich astronautów. Piątkowa aktywność była natomiast trzecim wyjściem w przestrzeń obecnej załogi.

Załogowa misja Shenzhou 20 wystartowała 24 kwietnia z ośrodka w Jiuquan i jest dziewiątą tego typu ekspedycją na pokład Tiangongu. Astronauci spędzą na orbicie pół roku, a ich prace obejmują szeroki zakres eksperymentów z dziedziny biologii, medycyny kosmicznej, fizyki mikrograwitacji czy technologii materiałowych. CMSA zapewnia, że stacja funkcjonuje stabilnie, a załoga cieszy się dobrym zdrowiem.

