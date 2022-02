Call of Duty w tym roku zostało już oficjalnie potwierdzone. Wiele wskazuje na to, że będzie to Modern Warfare II - czego możemy spodziewać się po nadchodzącej produkcji?

Wydane w 2021 roku Call of Duty: Vanguard nie zostało najlepiej przyjęte przez graczy. Chociaż produkcja radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Battlefield 2042, nie spełniła oczekiwań większości fanów. Activision postanowiło wziąć sobie te głosy do serca i przygotować coś, co zrobi wrażenie na wszystkich graczach.

Nad nowym Call of Duty pracuje Infinity Ward. Fani serii nie mogli doczekać się lepszej wiadomości

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu firmy: “Prace nad tegorocznymi doświadczeniami premium i Warzone prowadzone są przez renomowane studio Infinity Ward firmy Activision. Zespół pracuje nad najbardziej ambitnym planem w historii serii, z wiodącymi w branży innowacjami i bardzo atrakcyjnym settingiem marki.”

Infinity Ward ma już pełne zaufanie wśród fanów, na co zapracowali swoją jakością. Ciekawy jest ten “bardzo atrakcyjny setting” - na razie nie zdradzono żadnych szczegółów, lecz niewątpliwie jest to powód do ekscytacji.

Co czeka nas w nowej odsłonie? Kampania dla jednego gracza zapowiada się interesująco

Czego możemy spodziewać się po Modern Warfare II? Kilka tajemnic w swoim materiale na YouTube zdradził Tom Henderson, znany insider w kwestii Battlefielda czy Call of Duty właśnie. Według Hendersona, fabuła i setting gry ma skupić się na kartelach narkotykowych w Ameryce Łacińskiej. Jest to niewątpliwie ciekawy temat, który można rozwinąć w interesujący sposób i nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie - Infinity Ward do tej pory dostarczało naprawdę dobre kampanie fabularne.

Ekipa deweloperów poświęca także mnóstwo czasu na poprawę sztucznej inteligencji przeciwników. NPC mają mieć w MW2 dużo lepsze AI, co wpłynie oczywiście na większy realizm oraz poziom trudności. Chociaż ostatnie części nie kulały bardzo pod tym względem, poprawki nie zaszkodzą.

Multiplayer może okazać się prawdziwą gratką dla fanów - zarówno nowych, jak i dobrze zaznajomionych z serią

Podobnie jak Vanguard, Modern Warfare II ma dostać całkowicie nowy tryb multiplayer, tym razem przypominający nieco survivalową rozgrywkę podobną do tego, co oferuje Escape from Tarkov. Będzie to z pewnością ciekawa odskocznia - tryby dodane w Vanguardzie, czyli Wzgórze mistrzów i Patrol, potrafiły zabawić, ale tylko na chwilę. W istocie nie było to jednak nic specjalnego.

Modern Warfare II ma również otrzymać swojego rodzaju remaster trybu multiplayer z MW2 z 2009 roku. Odświeżona wersja trybu wieloosobowego miała zawitać już w 2019 roku, jednak Activision postanowiło poświęcić temu nieco więcej czasu. Efektem tego ma być przeniesienie wszystkich broni, map i operatorów do tegorocznej części. Na ten moment jednak nie wiadomo, jak dokładnie będzie to wyglądać - czy będzie to osobny tryb, czy cały multiplayer będzie oparty właśnie o to. Produkcja ma doczekać się również wielu darmowych dodatków, na co oczywiście wpłynął sukces Warzone.

Wygląda na to, że Call of Duty: Modern Warfare II będzie prawdziwym hitem. Największy projekt studia?

Co najciekawsze, Henderson donosi, że jest to pierwsza w historii część serii, nad którą prace trwają nieprzerwanie od trzech lat. MW2 ani razu nie spotkało się z całkowitym restartem czy jakąkolwiek zmianą kierunku. Wiele zatem wskazuje, że będziemy mieli prawdziwy hit. Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku to chyba najlepiej przyjęta część CoD od długiego czasu. Oczekiwania zatem będą ogromne, i wygląda na to, że Activision je spełni.

Insider podaje, że oficjalne ogłoszenie Modern Warfare II ma pojawić się latem. W tym czasie pozostaje przyglądać się poczynaniom studia i liczyć, że faktycznie dostaniemy prawdziwy hit. Warto zaznaczyć, że MW2 pojawi się jeszcze na konsolach PlayStation - Call of Duty z konsol Sony ma zniknąć po 2023 roku.