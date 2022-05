Plotki dotyczące tegorocznej przerwy od serii Call of Duty okazały się nieprawdziwe. CoD: Modern Warfare 2 pojawi się na półkach sklepowych już 28 października!

Twórcy nie podzielili się z nami jeszcze gameplayem - jak na razie udostępnili tylko artwork oraz informacje o bohaterach, których ujrzymy w najnowszej odsłonie jednej z najpopularniejszych serii FPS w historii gier wideo. W MW2 spotkamy Johna Price’a, Simona “Ghosta” Rileya, Johna “Soapa” MacTavisha, Kyle’a “Gaza” Garricka oraz nowego żołnierza sił specjalnych Meksyku, pułkownika Alejandro Vargasa.

Według insiderskich informacji, ekipa deweloperów pracujących nad MW2 poświęca mnóstwo czasu na poprawę sztucznej inteligencji przeciwników. NPC mają mieć w tegorocznej odsłonie dużo lepsze AI, co wpłynie oczywiście na większy realizm oraz poziom trudności.

Podobnie jak Vanguard, Modern Warfare 2 ma dostać całkowicie nowy tryb multiplayer, tym razem przypominający nieco survivalową rozgrywkę podobną do tego, co oferuje produkcja Escape from Tarkov. Będzie to z pewnością ciekawa odskocznia - tryby dodane w Vanguardzie, czyli Wzgórze mistrzów i Patrol, potrafiły zabawić, ale tylko na chwilę. W istocie nie było to jednak nic specjalnego. Modern Warfare 2 ma również otrzymać swojego rodzaju remaster trybu multiplayer z MW2 z 2009 roku. Co ciekawe, odświeżona wersja trybu wieloosobowego miała zawitać już w 2019 roku, jednak Activision postanowiło poświęcić temu nieco więcej czasu.

Cóż, po średnio przyjętym Call of Duty: Vanguard przyszedł czas na prawdziwą bombę, która ma zadowolić zarówno nowych fanów serii, jak i wieloletnich wyjadaczy CoDa. Infinity Ward jest doświadczonym studiem i zdaje się, że wie, co robi - o tym przekonamy się jednak dopiero pod koniec tego roku, chociaż nastroje są jak najbardziej pozytywne.

