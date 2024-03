Były taksówki i hulajnogi. Teraz w tej aplikacji wypożyczysz także samochód

FREENOW to jedna z popularniejszych aplikacji do zamawiania przejazdów taksówkami. Jednak od lat rozwija swoją ofertę wprowadzając szereg usprawnień dla swoich użytkowników. Z poziomu apki można wypożyczać hulajnogi na minuty, a kilka miesięcy pojawiła się w niej opcja carsharingu – wygodnego wyszukiwania i wypożyczania samochodów znajdujących się w pobliżu. Dostępna w kilku miastach w Polsce, w tym Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Katowicach, czy Lublinie działa przy współpracy z firmą Traficar. FREENOW jako pierwsza platforma mobilności w Polsce dokonała pełnej integracji carsharingu, a Traficar jako pierwszy operator carsharingu w Polsce zintegrował swoją ofertę z międzynarodowym operatorem. Teraz użytkownicy FREENOW otrzymują jeszcze więcej możliwości.

Nowa opcja wynajmu samochodów w FREENOW umożliwia użytkownikom zarezerwowanie pojazdów od renomowanych dostawców, takich jak Avis, Hertz i Europcar. Ta nowa funkcja rozszerza dostępne usługi mobilne, oferując możliwość wynajmu samochodu dla osób, które potrzebują transportu wykraczającego poza tradycyjne taksówki, mikromobilność czy carsharing, szczególnie podczas podróży.

Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb użytkowników w zakresie mobilności, gdziekolwiek chcą się udać, czy to w ramach codziennych dojazdów do pracy, spotkań z najbliższymi, czy odkrywania nowych miejsc podczas wakacyjnych podróży za granicą. Integracja usługi wypożyczania samochodu jest dla nas kolejnym ważnym krokiem w kierunku umożliwienia w ramach jednej aplikacji dostępu do całego ekosystemu mobilności na żądanie. Choć poczyniliśmy już ogromne postępy w tym zakresie, możliwość wypożyczania aut pozwala naszym użytkownikom pójść jeszcze dalej i z większą łatwością odkrywać świat przemieszczając się różnymi środkami transportu.