Było i nie ma. Marki smartfonów, które znikły z naszego rynku

Patrząc na to, jak istotną rolę odgrywają w dzisiejszym życiu smartfony, i jak bardzo nasze codzienne obowiązki (i tak naprawdę każdy aspekt życia) wyglądałyby inaczej, gdyby nie nowoczesne telefony, łatwo sobie wyobrazić, że tak wielki biznes jest w dzisiejszych czasach jednym z najlepszych możliwych interesów. I rzeczywiście - firmy takie jak Apple czy Samsung są w nim od ponad dekady i dzięki niemu stały się jednymi z największych (a nawet - największymi) firmami w branży. Jednocześnie jednak, biznes ten nie jest usłany różami i olbrzymie koszty z jakimi wiąże się produkcja telefonów nie raz sprawiły, że był on dla wielu firm zwyczajnie nieopłacalny. Ba, często mówimy tu o uznanych markach, które w ciągu kilku chwil zwyczajnie znikły z rynku.

Których firm smartfonów nie ma już na polskim rynku?

Honor

Chińska submarka smartfonów Huawei bardzo mocno "oberwała", kiedy to producent przestał móc korzystać z amerykańskich technologii. Smartfony Honora szybko zaczęły być dla Huaweia mocnym obciążeniem, a ich produkcja nie poprawiała sytuacji firmy. Dlatego też dosyć szybko marka została odsprzedana rządowej spółce ChRL i pozostaje pod jej kontrolą do dziś. W związku z tym Honor wycofał się z większości rynków i choć dalej produkuje smartfony, w Polsce nie są one już dostępne w oficjalnej dystrybucji.

Blackberry

Blackberry odegrało kluczową rolę jeżeli chodzi o stworzenie samej koncepcji smartfona. To właśnie biznesowe telefony marki wyznaczyły drogę, jaką potem poszli wszyscy producenci. Niestety, samo Blackberry przegapiło smarfonową rewolucję. Po czasie marka próbowała nadgonić zaległości, sprzedając prawa do nazwy różnym firmom, ale po latach niepowodzeń właściciele stwierdzili, że nie chcą, by nazwa była wiązana ze słabymi sprzętami i stwierdzili, że nie przedłużą licencji dla OnwardMobility.

LG

Koreańskiego producenta ciężko nie wymieniać jednym tchem, opowiadając o firmach które odcisnęły swoje piętno na branży smartfonów. LG miało wiele pomysłów, jednak brak ciągłości w ich realizacji oznaczał, że żadnej z wymyślonych technologii nie dopracowali na tyle, by przyjęła się na rynku. Gwoździem do trumny były wysokie ceny i fakt, że leciały na łeb na szyje tuż po premierze.

Wiko

Wiko może kojarzyć się niewielu z was, ale swego czasu francuski producent liczył na podbicie sektora budżetowego w Polsce. Szło mu całkiem nieźle, przez chwilę jego urządzenia były dostępne w sieci Carrefour, jednak równie szybko został wykupiony przez chińskie konsorcjum a jego ekspansja na rynki europejskie wyraźnie zredukowana.

Meizu

Meizu najbardziej znane jest jako marka, która "zaprezentowała" smartfona bez portów. "Zaprezentowała", ponieważ całość okazała się zgrabnie utkanym fake newsem. Dziś kondycja samej firmy jest raczej nie do pozazdroszczenia - wypuszcza budżetowce i to raczej na rynek chiński, ponieważ z naszego zwinęła się lata temu.

A które marki jeszcze (o dziwo) produkują smartfony?

HTC

HTC to również firma, która, podobnie jak LG, kładła podwaliny pod to, jak wygląda obecnie rynek smartfonów. Dlatego bardzo smutno jest patrzeć, jak marka z roku na rok wypuszcza telefony, które nie są w stanie przywrócić jej pozycji, którą kiedyś miała. Ba, wiele osób nie wie nawet, że marka wciąż wypuszcza kolejne smartfony, jak chociażby HTC Desire 22 Pro. Niestety jednak, HTC od lat jest tłem dla innych i nic nie zapowiada zmiany w tym zakresie.

Kruger&Matz

Pamiętacie "polskie" smartfony K&M? Ja do dziś pamiętam reklamę z prezesem firmy. Po tym, jak firma poszła bardziej w audio, byłem przekonany, że odpuścili branżę smartfonów. Tak się jednak nie stało i jak się okazuje, wciąż produkują sprzęty, z których najnowszy to model LIVE 10S. Przy czym najnowszy do duże słowo, ponieważ wyszedł on rok temu, startując jeszcze z Androidem 11.

A jakie marki, które były i znikły z naszego rynku wy kojarzycie?