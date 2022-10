Dlaczego uwielbiam smartfony Google Pixel? Czteroletni model nadal się broni

Niedawna premiera Pixela 7 i 7 Pro pokazała, jak blisko i daleko od siebie są jednocześnie takie firmy jak Google i Apple. Choć podkradają od siebie niektóre pomysły, to jednocześnie wyśmiewają późno dodawane rozwiązania do nowych produktów względem konkurencji. Każdy z nowych smartfonów ma swoje atuty i wady, ale czy wskazanie najlepszego jest możliwe? Wszystko sprowadza się do osobistych preferencji - przynajmniej tak uważam.

Właśnie dlatego wciąż pozostaje wiernym modelowi, któremu właśnie stuknęły 4 lata. Swego czasu był to flagowiec, który na tle rywali nie odstawał znacznie pod względem fotograficznym, mimo że jako jeden z niewielu posiadał jeden obiektyw. Nawet dziś sprawdza się on naprawdę nieźle, a wszystko to zawdzięcza algorytmom i inżynierom Google. To Pixel 3, który nadal gości w mojej kieszeni.

Po więcej zapraszamy do materiału wideo powyżej.