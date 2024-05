BYD idzie na rekord

W Polsce gdy mówisz hybryda, to zaraz na myśl przychodzi Toyota. Okazuje się jednak, że chińskie firmy, które tak chętnie inwestują w napędy elektryczne, robią spore postępy również z napędami hybrydowymi. BYD produkuje takie rozwiązania już od 2008 roku i właśnie zaprezentował 5. generację swojego hybrydowego napędu, który ma pochwalić się rekordową sprawnością. Chińczycy utrzymują, że zastosowany w ich rozwiązaniu silnik spalinowy potrafi osiągnąć sprawnością cieplną na poziomie aż 46%, co ma przełożyć się na rekordowo niskie zużycie paliwa. Nawet Toyota, która wydaje się obecnie liderem rynku hybryd nie osiąga takich wyników, utrzymując, że sprawność ich silników nieco przekracza 40%.

BYD jest niestety bardzo oszczędny w szczegółach, nie wiadomo jaki dokładnie silnik zastosowano w najnowszej wersji napędu, jaką zaoferuje moc i co tak naprawdę będzie potrafił. Firma obiecuje spalanie na poziomie 2,9l/100 km co powinno pozwolić na przejechanie ponad 2000 km przy pełnym zbiorniku paliwa i w pełni naładowanej baterii. Nie wiadomo tylko w jakim aucie, bo pierwszy model z nowym napędem PHEV - Qin L widoczny na zdjęciu poniżej, reklamowany jest ze spalaniem na poziomie 3,8l/100 km. Warto też pamiętać, że chińskie marki korzystają z normy CLTC, która faworyzuje ruch miejski, gdzie sporo energii można odzyskać przez częste hamowanie.

Podobne rozwiązanie zamierza wkrótce zastosować również koncern Geely, który obiecuje bardzo podobne parametry swojego napędu hybrydowego. Niestety pomimo tego, że pierwsze auta z tym napędem mają pojawić się już za kilka miesięcy, nadal nie znamy szczegółów. Być może zmieni się to w niedalekiej przyszłości, bo jak wieść gminna niesie, BYD zamierza oficjalnie wejść do Polski i to już za kilka miesięcy. W początkowej fazie będzie oferował auta elektryczne, ale nie jest wykluczone, że w naszym kraju pojawią się również ciekawe hybrydy. Jeśli ceny pozostałyby na atrakcyjnymi poziomie, to może to być ciekawa alternatywa dla tradycyjnych, europejskich marek.

źródło: CarNewsChina