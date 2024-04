Katastrofa. Tylko tym słowem można opisać wyniki sprzedaży Tesli

Koniec boomu na Tesle?

Sprzedaż aut elektrycznych nie rośnie może obecnie tak szybko jak jeszcze rok temu, ale to z pewnością nie jest wytłumaczeniem bardzo słabych wyników Tesli. W pierwszym kwartale tego roku spółka wyprodukowała nieco ponad 433 tys. pojazdów (412 tys. to Model 3/Y), ale sprzedała tylko 386 810 samochodów, czyli ma nadwyżkę na poziomie niemal 50 tys. sztuk. Takiej sytuacji w historii amerykańskiego producenta jeszcze nie było. Tesla zazwyczaj musiała mierzyć się z problemami logistycznymi związanymi z dostawą nowych pojazdów, ale tym razem wygląda na to, że zwyczajnie brakuje popytu.

Rok temu w tym samym okresie spółka wyprodukowała nieco ponad 440 tys. samochodów i sprzedała ich ponad 422 tys. sztuk. W poprzednim, czwartym kwartale 2023 roku te wyniki były jeszcze lepsze, odpowiednio 494 tys. i 484 tys. Na tym tle ostatnie trzy miesiące wyglądają bardzo słabo i trudno znaleźć sensowne wytłumaczenie. Przedstawiciele koncernu tłumaczą, że mniejsza produkcja związana jest z problemami w fabryce w Niemczech, gdzie najpierw w styczniu brakowało części przez zachwiany łańcuch dostaw, a później przerwano produkcję z powodu podpalenia stacji zasilającej fabrykę. Ale problemem Tesli nie wydaje się wielkość produkcji, a poziom sprzedaży.

Jak już wspominałem kilka dni temu, w Szanghaju, największej fabryce koncernu, w marcu ograniczono produkcję. Zamiast pracy przez 6 i pół dnia, obecnie robotnicy przychodzą do fabryki tylko przez 5 dni w tygodniu. Tesla w Chinach musi mierzyć się z coraz mocniejszą konkurencją ze strony rodzimych firm takich jak BYD. Xiaomi po ogłoszeniu cennika swojego modelu SU7 zyskało na giełdzie ponad 4 mld USD kapitalizacji. Wygląda na to, że Chińczycy chętniej sięgają po własne pojazdy i Tesla wcale nie jest już pierwszym wyborem.

Cybertruck pogrąża Tesle?

Wiele wskazuje na to, że Elon Musk mógł za szybko uwierzyć, że Tesla jest już dojrzałą i dużą firmą. Zamiast prowadzić mozolne i trudne prace nad Cybertruckiem, firma powinna się raczej skupić na projekcie jeszcze tańszego samochodu elektrycznego niż Model 3. Ten projekt nadal jest w powijakach, a bez niego trudno będzie o znaczące poprawienie statystyk sprzedaży. Cybertruck powstaje obecnie w fabryce w Teksasie, ale jak widać po statystykach sprzedaży raczej nie ma dużego wpływu na wyniki Tesli. Z pewnością za to zajmował czas inżynierom, którzy długo pracowali nad tym aby taki samochód mógł powstać. Obawiam się jednak, że nawet w USA zainteresowanie tym modelem nie jest zbyt duże.

Od początku roku akcje Tesli na giełdzie w Nowym Jorku potaniały już o ponad 30%. Tylko wczoraj po ogłoszeniu wyników sprzedaży w pierwszym kwartale spadek ten sięgnął niemal 5%. Wyniki finansowe spółki poznamy za kilka tygodni, ale trudno oczekiwać aby były dobre. Tesli z pewnością jeszcze daleko do upadłości, ale jeśli taka sytuacja jak w pierwszym kwartale utrzyma się w kolejnych miesiącach, to nie będzie wesoło. Tym bardziej, że konkurencja z Chin będzie tylko rosła i dalsze obniżanie cen może nie przynieść oczekiwanych skutków.